Axé, forró e arrocha: Furdunço celebra a diversidade musical de Salvador

Vários ritmos musicais se apresentam no Furdunço - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

A folia em Salvador recebe de braços abertos artistas de diferentes ritmos musicais, e com o Furdunço não é diferente. Neste domingo, 23, o evento foi marcado por apresentações de gêneros como arrocha e forró.

Uelington Henrique veio de Santo Antônio de Jesus para participar de um bloco de forró, promovido pela escola de dança Cabrueira. Para ele, a mistura do ritmo com o Carnaval tem tudo a ver.

"Não conhecia o bloco, é o primeiro ano que vim para ele e eu tô curtindo bastante, até porque eu não vou aguentar esperar até o São João", disse ao Massa!.

Quem também adora dançar forró e seguiu atrás do trio foi Jaciara Carvalho, que é natural de Salvador. Ela já conhecia a escola de dança, mas foi a estreia dela no circuito com forró.

Jaciara Carvalho | Foto: Isis Cedraz | Ag. A TARDE

"Eu já faço aula há 8 anos, e agora estou experimentando no Carnaval. É maravilhoso" declarou.

Quem também ama o equilíbrio entre o axé e os outros ritmos na folia é Silvia Letícia dos Santos, que é defensora ferrenha do arrocha.

"Eu acho sensacional, porque é uma diversidade, né? O Carnaval é samba, é frevo, é arrocha, é axé, é quebradeira... Eu gosto de tudo, eu sou eclética", falou ela.