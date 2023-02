Embasa conclui reparo de vazamento em Ondina

A Embasa concluiu, às 14h a correção de um vazamento na avenida Milton Santos, em Ondina, que ocorreu no início da manhã deste sábado, 18. O rompimento da adutora atingiu a área dos ambulantes no circuito Dodô e quase chegou ao trio elétrico da banda Eva, que estava estacionado no local.

Segundo o órgão, já foi iniciada a retomada gradativa do abastecimento de água na avenida Milton Santos e suas transversais, assim como na avenida Garibaldi e na Paciência. Não foi divulgado um horário oficial.

Conforme a Embasa, o local onde foi realizado o serviço já está reaterrado e aguarda repavimentação asfáltica. Esse foi o segundo vazamento a atingir a região próxima do circuito do carnaval. Na quinta-feira, 16, primeiro dia da festa, uma outra adutora rompeu na Av. Reitor Miguel Calmon.

Local onde foi realizado o serviço já está reaterrado | Foto: Divulgação | Embasa