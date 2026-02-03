Menu
CARNAVAL
CARNAVAL INCLUSIVO

Carnaval: inscrições para camarotes acessíveis começam nesta terça

Os espaços serão montados nos circuitos Dodô e Osmar

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

03/02/2026 - 7:10 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Cada interessado poderá se inscrever para até dois dias de festa
As inscrições para os camarotes acessíveis e inclusivos do Carnaval de Salvador começam na terça-feira, 3. Os espaços serão montados nos circuitos Osmar, no Campo Grande, e Dodô, entre a Barra e Ondina.

Cada interessado poderá se inscrever para até dois dias de festa e indicar um acompanhante maior de 18 anos. As inscrições podem ser feitas a partir das 8h da terça-feira, de duas formas:

  • presencialmente, por meio da sede do Cadastro Único (CadÚnico), na Rua Miguel Calmon, 28, no Comércio, das 8h às 16h30;
  • online, por meio do site oficial do programa.

Estrutura dos camarotes

Os camarotes contarão com audiodescrição, intérpretes de Libras e auxiliares de mobilidade capacitados para prestar suporte aos foliões. Os horários de funcionamento variam conforme a programação dos desfiles:

  • Em Ondina, as atividades começam na quinta-feira, 12, das 17h às 3h, atendendo idosos e PCDs.
  • Já no Campo Grande, o atendimento tem início na sexta-feira, 13, das 12h às 20h, exclusivo para idosos a partir de 60 anos.
  • No bairro da Piedade, o espaço funcionará também a partir da sexta, 13, das 13h às 20h, voltado para pessoas com deficiência.

Bruno Reis descarta mudança do Carnaval, mas prevê debate futuro
Salvador lidera lista de cidades mais procuradas durante o Carnaval
Governador admite novo circuito no Carnaval de Salvador: "Ficou pequeno"

Para acessar os camarotes, será obrigatória a apresentação de documento original com foto. O regulamento completo está disponível no site de inscrição.

x