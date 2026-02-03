Carnaval: inscrições para camarotes acessíveis começam nesta terça

Siga o A TARDE no Google

Cada interessado poderá se inscrever para até dois dias de festa - Foto: Camile Barreto / Secom PMS

As inscrições para os camarotes acessíveis e inclusivos do Carnaval de Salvador começam na terça-feira, 3. Os espaços serão montados nos circuitos Osmar, no Campo Grande, e Dodô, entre a Barra e Ondina.

Cada interessado poderá se inscrever para até dois dias de festa e indicar um acompanhante maior de 18 anos. As inscrições podem ser feitas a partir das 8h da terça-feira, de duas formas:

presencialmente, por meio da sede do Cadastro Único (CadÚnico), na Rua Miguel Calmon, 28, no Comércio, das 8h às 16h30;

online, por meio do site oficial do programa.

Estrutura dos camarotes

Os camarotes contarão com audiodescrição, intérpretes de Libras e auxiliares de mobilidade capacitados para prestar suporte aos foliões. Os horários de funcionamento variam conforme a programação dos desfiles:

Em Ondina, as atividades começam na quinta-feira, 12, das 17h às 3h, atendendo idosos e PCDs.

Já no Campo Grande, o atendimento tem início na sexta-feira, 13, das 12h às 20h, exclusivo para idosos a partir de 60 anos.

No bairro da Piedade, o espaço funcionará também a partir da sexta, 13, das 13h às 20h, voltado para pessoas com deficiência.

Para acessar os camarotes, será obrigatória a apresentação de documento original com foto. O regulamento completo está disponível no site de inscrição.