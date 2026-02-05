Menu
HOME > CARNAVAL
PROIBIÇÃO

Cidade proíbe máscara de Carnaval e motivo surpreende

Os moradores da cidade não podem usar máscaras carnavalescas

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

05/02/2026 - 20:33 h

A proibição está em vigor desde 1998
A proibição está em vigor desde 1998

O Carnaval da cidade de Araçoiaba, em Pernambuco, tem uma proibição inusitada. Os moradores do município não podem usar máscaras carnavalescas ou acessórios que cubram todo o rosto durante a folia .

A medida consta em uma lei municipal de 1998, mas ganhou popularidade nas redes sociais nas últimas semanas, com a aproximação dos dias de festa, que atraem turistas em todo o Brasil.

Segundo um comunicado divulgado pela prefeitura da cidade, a lei visa garantir a segurança da população durante o evento. “Fantasias estão liberadas, desde que não dificultem a identificação. A medida garante mais segurança, organização e tranquilidade para todos”, escreveram em um post no Instagram.

“Diante disso, pedimos a colaboração de todos no cumprimento da proibição, contribuindo para um Carnaval mais seguro, organizado e tranquilo para toda a população”, concluiu o recado.

x