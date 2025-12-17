Circuito Osmar ganha destaque em debate sobre o futuro do carnaval

O circuito Osmar, no Campo Grande - Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

O debate sobre uma possível mudança nos circuitos do Carnaval de Salvador voltou à cena durante o anúncio das ações do Governo do Estado para o verão da Bahia.

Em meio à apresentação de políticas públicas voltadas para áreas como educação, saúde, segurança, mobilidade e cultura, o titular da pasta da Cultura (Secult), Bruno Monteiro, destacou que o Carnaval segue como um dos eixos centrais da agenda cultural e turística, mas que a festa vem passando por transformações nos últimos anos.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo ele, o movimento turístico antes concentrado apenas no período carnavalesco tem se espalhado ao longo de todo o verão, impulsionado por festas populares, lavagens e celebrações religiosas. A expectativa do governo é receber cerca de 10 milhões de turistas, com ações que incluem também uma programação especial no Centro Histórico, especialmente no Pelourinho, reforçando a diversidade artística e cultural.

Questionado sobre o tema do Carnaval, já definido pela prefeitura como o samba, o secretário afirmou que, do ponto de vista do Estado, a proposta é celebrar “um estado de alegria”, conceito que dialoga com a diversidade cultural, os patrimônios e as belezas naturais da Bahia. Ele reforçou que essa ideia norteia toda a agenda do verão apresentada pelo governo.

Circuito vai mudar?

No entanto, foi ao tratar dos circuitos que o tema da possível mudança ganhou destaque. Bruno Monteiro ressaltou o fortalecimento vivido pelo Circuito Osmar, no Campo Grande, nos últimos anos, apontando que ele será um dos grandes focos do Carnaval. Ao mesmo tempo, reconheceu que o debate sobre a retirada do Circuito Dodô, da Barra, para a Boca do Rio ou outra localidade, é recorrente e “sempre acaba indo e voltando”, especialmente nesta época do ano.

De acordo com ele, o assunto chegou a amadurecer em outros momentos, mas permanece “na gaveta”. A posição do governo, segundo explicou, é de que qualquer decisão sobre mudanças estruturais no Carnaval não pode ser tomada de forma vertical. “Nenhuma decisão será acertada se for de cima para baixo”, afirmou.

O secretário defendeu que a discussão envolva todos os setores impactados pela festa: artistas, produtores, trade turístico, vendedores ambulantes, catadores de materiais recicláveis, cordeiros e cordeiras.

Ao antecipar o posicionamento do Estado, ele afirmou que o compromisso do governo é valorizar ainda mais as atrações no Circuito Osmar, no Campo Grande, como forma de fortalecer o circuito tradicional e também contribuir para desafogar a Barra, que, segundo ele, “precisa desse respiro”. A prioridade, concluiu, é garantir um Carnaval marcado pela diversidade cultural, pela segurança pública e pela proteção das pessoas.