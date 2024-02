Como foi o Bloco Coruja em 2023? | A TARDE

Após um hiato de dois anos devido às restrições impostas pela pandemia do coronavírus, o Carnaval de Salvador retornou em 2023 trazendo um sentimento de liberdade e a promessa de muita animação para o público. Sob o comando da cantora Ivete Sangalo, o Bloco Coruja desfilou por três dias no circuito Barra-Ondina, renovando a energia dos foliões e resgatando a essência da maior festa de rua do planeta.

Com o tema "De Volta Para o Futuro", a irreverente Ivete Sangalo abriu o Carnaval de Salvador na quinta-feira, 16. À frente de sua Pipoca, a artista esbanjou figurinos inspirados no retro-futurismo, referências que também foram incorporadas na cenografia do seu trio elétrico, modernizado com 13 toneladas de aço reciclável e repaginado com formas geométricas.

No sábado, 18, ao lado do filho Marcelo Sangalo, que vivenciava seu primeiro carnaval como músico, a cantora arrastou os foliões do Bloco Coruja, interpretando grandes sucessos de sua carreira e do seu recém lançado EP "Chega Mais", com hits como "Cria da Ivete", "Só Love na Cabeça", "Rua da Saudade", "Se Saia" e "Batucada".

Já segunda-feira, 20, último dia de desfile do Bloco Coruja, em 2023, Ivete Sangalo recebeu no trio o apresentador André Marques, a atriz Alice Wegmann, a influenciadora Carol Peixinho e a cantora Flor Gil, além da dançarina Sheila Carvalho e do vocalista da banda Jota Quest, Rogério Flausino, com quem cantou a música "Do Seu Lado".

Na sequência, o ator Tiago Abravanel deu um show de carisma interpretando "Cria da Ivete" com a anfitriã. Para fechar a noite com chave de ouro, a musa do axé ainda recebeu o prêmio Band Folia de Melhor Cantora do Carnaval de Salvador.

Você gosta do Carnaval de Salvador? Então, que tal viver essa experiência com a cantora Ivete Sangalo e o Bloco Coruja? Os abadás para a folia já estão à venda. Garanta o seu (aqui) e venha fazer parte dessa festa!