Onde Ivete Sangalo estará no Carnaval de Salvador? | A TARDE

Comemorando 30 anos de carreira em 2024, a cantora Ivete Sangalo prepara um carnaval que promete ser "mais do que especial". Com seu carisma e voz marcante, a musa do axé vai comandar mais uma vez o Bloco Coruja, no circuito Barra-Ondina, e arrastar uma legião de foliões pipoca, no circuito Osmar.

Com o tema IVETE 3.0, a cantora baiana promete entregar uma festa "como nunca se viu", desfilando à frente do Bloco Coruja no sábado, domingo e segunda-feira de carnaval, cada dia representando uma década de sua carreira.

Para o folião pipoca, as celebrações começam mais cedo, já que na quinta-feira, 8, Ivete Sangalo será uma das atrações do encontro de trios, evento que marca a abertura oficial do Carnaval de Salvador no Campo Grande.

"A abertura do Carnaval vai ser linda, vai ser diferente esse ano, com outras participações. Será um encontro lindo, um resgate da memória da Praça Castro Alves, que é um lugar incrível historicamente para nossa festa. Vai ser lindo", comemorou Ivete.

Seguindo sua agenda no Carnaval de Salvador, na terça-feira, 13, a irreverente Ivete Sangalo voltará ao Campo Grande para fechar sua participação na maior festa de rua do planeta junto ao folião pipoca.

"O público pediu muito que eu fosse cantar no Campo Grande, onde eu estava sempre. Então, voltar lá vai ser maravilhoso, ainda mais fazendo essa Pipoca", ressaltou a artista.

Além dos clássicos de sua carreira, Ivete Sangalo levará para os circuitos as canções do EP "Reivete-se", a exemplo de "Macetando", que aparece como forte candidata à música do Carnaval de Salvador em 2024. A faixa, lançada no final do ano passado em parceria com Ludmilla, já é um sucesso nas plataformas digitais.

Você gosta do Carnaval de Salvador? Então, que tal viver essa experiência com a cantora Ivete Sangalo e o Bloco Coruja? Os abadás para a folia já estão à venda. Garanta o seu (aqui) e venha fazer parte dessa festa!