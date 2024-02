Qual o melhor dia do Bloco Coruja? | A TARDE

Às vésperas do Carnaval de Salvador, que acontece este ano entre os dias 8 e 13 de fevereiro, a capital baiana e o Bloco Coruja se preparam para receber foliões do mundo inteiro. Prometendo superar as expectativas, Ivete Sangalo vai percorrer o circuito Barra-Ondina no sábado, domingo e segunda-feira de Carnaval. Mas, entre os fãs, a pergunta persiste: qual o melhor dia para sair no Bloco Coruja?

Tradição da folia baiana, o "bloco mais animado de Salvador" tem proporcionado, ao longo dos anos, momentos únicos e memoráveis ao seu folião. Além da presença marcante da cantora Ivete Sangalo, que comemora 30 anos de carreira este ano, o Bloco Coruja reserva grandes surpresas, como participações especiais e muita interação com o público.

Com o tema IVETE 3.0, a cantora baiana promete uma festa "como nunca se viu", desfilando à frente do Bloco Coruja no sábado, 10, domingo, 11, e segunda, 12, cada dia representando uma década de sua carreira. Para alguns fãs, a energia do primeiro dia de festa é insuperável, enquanto outros preferem o sentimento de nostalgia vivido na segunda-feira de Carnaval.

Seja qual for o dia escolhido, os foliões do Bloco Coruja serão impactados pelo talento e carisma da cantora Ivete Sangalo, além da infraestrutura de conforto e segurança que a organização tem a oferecer. E para quem quer curtir o "melhor bloco de Salvador" usufruindo de benefícios exclusivos, como acesso ao carro de apoio e vista privilegiada do Carnaval, o 'Abadá VIP' aparece como a melhor opção.

Você gosta do Carnaval de Salvador? Então, que tal viver essa experiência com a cantora Ivete Sangalo e o Bloco Coruja?