Concurso Nacional elege melhor Fantasia Gay no Carnaval de Salvador

A consagrada Rainha LGBT deste ano, Becca Baroni - Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

A segunda-feira, 3, foi dia de festa para a comunidade LGBTQIA+, que celebrou o Carnaval no melhor estilo com a 26ª edição do Concurso Nacional de Fantasia Gay. O evento, realizado na Praça Municipal, reuniu talentos de diversos estados e encantou o público com performances deslumbrantes.

O concurso contou com 16 participantes que competiram em duas categorias: Luxo e Originalidade. Além disso, disputaram o título de Rainha LGBT, sendo avaliados por um corpo de 12 jurados especializados, que analisaram critérios como impacto visual, qualidade dos materiais e dificuldade da apresentação.

Com fantasias que ultrapassavam os dois metros de altura e chegavam a pesar mais de 30 quilos, os concorrentes impressionaram tanto os jurados quanto a plateia, demonstrando criatividade, técnica e resistência.

Consagrada Rainha LGBT deste ano, Becca Baroni, nome artístico de Rebeca Cristina, afirmou que participar do evento foi um momento de reafirmação. “Nossa fantasia é o primeiro impacto que o público tem da gente. Então, temos que estar bem vestidas e preparadas para que a conexão aconteça. Mais do que isso, quero que as pessoas entendam que a letra ‘T’ também existe dentro da sigla LGBTQIA+ e que nós, pessoas trans, temos representatividade neste mundo”, afirmou.

| Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

O presidente do Grupo Gay da Bahia (GGB), Marcelo Cerqueira, destacou a relevância do concurso. “É uma manifestação de resistência e criatividade. O evento não só celebra nossa arte e cultura, mas também influencia o próprio Carnaval de Salvador. Além disso, ele possibilita a troca de conhecimento entre artistas de diversos estados.”

Entre os estreantes, Gabriela Soares Silva, representante da Dow Química, viveu a experiência como jurada pela primeira vez. “Estou muito ansiosa. Espero ver muita cor, muita alegria e autenticidade. A população LGBTQIA+ enfrenta desafios diários, e eventos como esse mostram que nós existimos, importamos e merecemos ser vistos.”

Além do glamour, o concurso teve um compromisso social, com a distribuição de preservativos e materiais informativos sobre infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), promovendo conscientização entre os foliões.

| Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

Durante sua apresentação, Becca Baroni brilhou com uma troca de figurino impactante. Em um momento inusitado, uma foliã invadiu o palco e fez uma apresentação improvisada, mas nada tirou o brilho da competidora, que seguiu dançando com entusiasmo.

Outro destaque do evento foi Milena Passos, mulher trans que participou da organização e fez um discurso marcante sobre intolerância religiosa e LGBTQIA+fobia. Em sua fala, convocou os homens a combaterem o assédio sexual e se tornarem agentes de mudança, além de reforçar a luta contra a violência de gênero.

Com o apoio da Prefeitura de Salvador, por meio da Saltur, e realizado pelo Quimbanda Dudu e pelo GGB, o concurso não apenas celebra a diversidade, mas também impulsiona a economia criativa. Costureiros, maquiadores, designers e artistas ganham visibilidade e novas oportunidades, fortalecendo a cena cultural e artística do Carnaval de Salvador.