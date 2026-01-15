Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CARNAVAL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CARNAVAL

Fim do Carnaval em cima do trio: MP impõe limite de pessoas

Encontro discutiu vistorias, limites de público e normas técnicas para evitar riscos durante a folia em Salvador

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

15/01/2026 - 15:45 h
Reunião entre MPBA e Corpo de Bombeiros detalhou critérios de segurança
Reunião entre MPBA e Corpo de Bombeiros detalhou critérios de segurança -

O Carnaval de Salvador 2026 começou a ser desenhado também no campo da segurança. Em reunião realizada nesta quarta-feira, 14, o Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) e o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) se reuniram para alinhar normas técnicas e medidas preventivas voltadas aos camarotes e trios elétricos que vão ocupar os circuitos da folia.

O encontro aconteceu no Parque Tecnológico da Bahia e teve como foco principal a redução de riscos durante os dias de festa, com atenção especial às estruturas temporárias e à circulação de pessoas em grandes eventos.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Vistorias, capacidade e controle de público

Entre os pontos discutidos estiveram as vistorias obrigatórias nos equipamentos e estruturas, além dos critérios que definem o número máximo de pessoas permitidas em trios elétricos. De acordo com a Instrução Técnica nº 46/2024 do Corpo de Bombeiros, o limite recomendado é de até três pessoas por metro quadrado de área útil, parâmetro adotado para evitar superlotação e minimizar o risco de acidentes.

Durante a reunião, representantes do CBMBA apresentaram os principais dispositivos da norma, detalhando exigências consideradas essenciais para o funcionamento seguro de camarotes e trios ao longo do Carnaval.

Fiscalização segue normas para grandes eventos

As discussões também abordaram as diretrizes gerais de fiscalização, que seguem os protocolos do Corpo de Bombeiros para eventos de grande porte. As etapas de regularização, as exigências técnicas e o cumprimento rigoroso das normas foram destacados como fundamentais para a liberação das estruturas.

Participaram da reunião os promotores de Justiça Artur Ferrari e Audo Rodrigues, coordenadores do Plantão de Carnaval do MPBA, além da coordenadora da Central de Apoio Técnico (Ceat), Andréa Scaff, acompanhada de equipe do órgão, Suzilene Sousa Marques e Pablo Almeida.

Leia Também:

Ivete Sangalo lança nova aposta para o Carnaval de 2026; saiba qual
Folia segura: como deixar seu corpo pronto para o Carnaval
Vendas do Expresso Salvador para Carnaval começam; saiba como adquirir
Música do carnaval 2026: conheça os hits na disputa

Órgãos e representantes do setor presentes

O encontro contou ainda com a presença do coordenador do Grupo de Trabalho de Festas Populares da Secretaria da Segurança Pública (SSP), coronel Maurício Marinho, além de produtoras de artistas, representantes de trios elétricos e camarotes.

Também participaram integrantes da Empresa Salvador Turismo (Saltur), da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea), reforçando a atuação integrada dos órgãos na organização do Carnaval 2026.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Carnaval 2026 Carnaval de Salvador circuito barra-ondina trio elétrico

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Reunião entre MPBA e Corpo de Bombeiros detalhou critérios de segurança
Play

Preta Gil recebe homenagem de Luiz Caldas no Carnaval; assista

Reunião entre MPBA e Corpo de Bombeiros detalhou critérios de segurança
Play

VÍDEO: Filha de Tia Má surpreende e pede bênção a Preta Gil

Reunião entre MPBA e Corpo de Bombeiros detalhou critérios de segurança
Play

Em dia de polêmicas, trio de Daniela Mercury quebra e é rebocado

Reunião entre MPBA e Corpo de Bombeiros detalhou critérios de segurança
Play

VÍDEO: Cantor pede namorada em casamento no trio de Kannário

x