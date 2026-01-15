Fim do Carnaval em cima do trio: MP impõe limite de pessoas

Reunião entre MPBA e Corpo de Bombeiros detalhou critérios de segurança - Foto: Mila Souza | AG. A TARDE

O Carnaval de Salvador 2026 começou a ser desenhado também no campo da segurança. Em reunião realizada nesta quarta-feira, 14, o Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) e o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) se reuniram para alinhar normas técnicas e medidas preventivas voltadas aos camarotes e trios elétricos que vão ocupar os circuitos da folia.

O encontro aconteceu no Parque Tecnológico da Bahia e teve como foco principal a redução de riscos durante os dias de festa, com atenção especial às estruturas temporárias e à circulação de pessoas em grandes eventos.

Vistorias, capacidade e controle de público

Entre os pontos discutidos estiveram as vistorias obrigatórias nos equipamentos e estruturas, além dos critérios que definem o número máximo de pessoas permitidas em trios elétricos. De acordo com a Instrução Técnica nº 46/2024 do Corpo de Bombeiros, o limite recomendado é de até três pessoas por metro quadrado de área útil, parâmetro adotado para evitar superlotação e minimizar o risco de acidentes.

Durante a reunião, representantes do CBMBA apresentaram os principais dispositivos da norma, detalhando exigências consideradas essenciais para o funcionamento seguro de camarotes e trios ao longo do Carnaval.

Fiscalização segue normas para grandes eventos

As discussões também abordaram as diretrizes gerais de fiscalização, que seguem os protocolos do Corpo de Bombeiros para eventos de grande porte. As etapas de regularização, as exigências técnicas e o cumprimento rigoroso das normas foram destacados como fundamentais para a liberação das estruturas.

Participaram da reunião os promotores de Justiça Artur Ferrari e Audo Rodrigues, coordenadores do Plantão de Carnaval do MPBA, além da coordenadora da Central de Apoio Técnico (Ceat), Andréa Scaff, acompanhada de equipe do órgão, Suzilene Sousa Marques e Pablo Almeida.

Órgãos e representantes do setor presentes



O encontro contou ainda com a presença do coordenador do Grupo de Trabalho de Festas Populares da Secretaria da Segurança Pública (SSP), coronel Maurício Marinho, além de produtoras de artistas, representantes de trios elétricos e camarotes.

Também participaram integrantes da Empresa Salvador Turismo (Saltur), da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea), reforçando a atuação integrada dos órgãos na organização do Carnaval 2026.