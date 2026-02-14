Idosos dominam o Circuito Campo Grande neste sábado: “Somos raízes”

Everaldo, a esposa, a irmã e a prima. - Foto: Isabela Cardoso / AG. A TARDE

Se o Carnaval é uma maratona, os idosos que ocupam o Circuito Osmar neste sábado, 14, são os verdadeiros medalhistas de ouro. Enquanto os circuitos mais jovens apostam na força física, o Campo Grande se consolida como o santuário de quem descobriu que a folia se ganha na estratégia. Longe da “barra pesada” das multidões quilométricas, eles ocupam o centro da cidade com uma vitalidade que deixa muito jovem no chinelo.

Para esse público, a escolha pelo Campo Grande não é apenas saudosismo, é inteligência emocional e urbana. Para a aposentada Janete dos Santos, de 70 anos, o Carnaval é um presente de aniversário literal, já que nasceu em pleno 12 de fevereiro.

Janete dos Santos | Foto: Isabela Cardoso / AG. A TARDE

“Toda vez que tem carnaval eu estou aqui no Campo Grande, às vezes vou pra Barra. Mas esses períodos de carnaval na Barra estão muito ‘barra pesada’. Eu tenho que vir para o Campo Grande, que é melhor pra mim, porque aqui já tem como sair pra ir embora. Se eu vou pra Barra, eu tenho que andar até a Ondina pra pegar um Uber e voltar pra casa. Aqui, se eu pegar o metrô, é rapidinho”, explica Janete.

O sentimento é compartilhado por Everaldo Raimundo de Brito, 65 anos, que veio com um grupo formado pela esposa, irmã e prima. Para ele, o circuito tradicional dá “10 a 0” na Barra.

“Hoje, no Campo Grande, a gente chega ali, perto do estacionamento, bota o carro. Ali tem o Ferreira Costa, onde você estaciona. O Carnaval nasceu e acho que não sai do Campo Grande. Eu acho que vai ter uma reviravolta, vai sobreviver. Então esse é o nosso sentimento”, afirma Everaldo.

“Nós somos raízes do Campo Grande”

Para Everaldo, a alegria é o combustível. “Eu acho que o espírito da gente, que é de cada um, é que faz isso. A cerveja, a diversão, a alegria. Você não ser uma pessoa negativa, não ser para baixo. E os problemas aparecem... E ficam lá. Não leva para o coração.”

O Carnaval do Campo Grande também é o palco da irreverência. Antônio Carlos Pessoa, aos 70 anos, desfila a fantasia de “Corno Fiel”, completa com os “10 mandamentos” de ser chifrudo. Passista mirim desde os oito anos na Praça da Sé, ele se diz a definição de soteropolitano “da gema”.

“Levar a vida naturalmente, sem se estressar, amar as pessoas como uma pessoa qualquer, gostar de todo mundo e querer que as pessoas gostem da gente, não é verdade? Você vai ficar num ambiente que ninguém gosta? Não, você tem que ir ao ambiente que todo mundo gosta de você”, ensina Pessoa.

Já para quem mora no circuito, a festa é um chamado irresistível. A aposentada Neusa Ramos, 75 anos, não aguentou ficar só olhando da janela. “Eu desci porque eu moro aqui perto, em cima do Carnaval. À noite foi um barulho muito grande, mas foi muito bom. Eu já estava deitada, mas toda hora eu levantava pra ver os blocos muito bons, os que passaram ontem. Esse ano não deu pra viajar, então eu estou aqui. O Carnaval esse ano está ótimo”, completou Ramos.