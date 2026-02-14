Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CARNAVAL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CARNAVAL

Idosos dominam o Circuito Campo Grande neste sábado: “Somos raízes”

Mobilidade e memórias históricas fazem do centro o refúgio favorito dos veteranos

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

14/02/2026 - 17:07 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Everaldo, a esposa, a irmã e a prima.
Everaldo, a esposa, a irmã e a prima. -

Se o Carnaval é uma maratona, os idosos que ocupam o Circuito Osmar neste sábado, 14, são os verdadeiros medalhistas de ouro. Enquanto os circuitos mais jovens apostam na força física, o Campo Grande se consolida como o santuário de quem descobriu que a folia se ganha na estratégia. Longe da “barra pesada” das multidões quilométricas, eles ocupam o centro da cidade com uma vitalidade que deixa muito jovem no chinelo.

Para esse público, a escolha pelo Campo Grande não é apenas saudosismo, é inteligência emocional e urbana. Para a aposentada Janete dos Santos, de 70 anos, o Carnaval é um presente de aniversário literal, já que nasceu em pleno 12 de fevereiro.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Janete dos Santos
Janete dos Santos | Foto: Isabela Cardoso / AG. A TARDE

“Toda vez que tem carnaval eu estou aqui no Campo Grande, às vezes vou pra Barra. Mas esses períodos de carnaval na Barra estão muito ‘barra pesada’. Eu tenho que vir para o Campo Grande, que é melhor pra mim, porque aqui já tem como sair pra ir embora. Se eu vou pra Barra, eu tenho que andar até a Ondina pra pegar um Uber e voltar pra casa. Aqui, se eu pegar o metrô, é rapidinho”, explica Janete.

O sentimento é compartilhado por Everaldo Raimundo de Brito, 65 anos, que veio com um grupo formado pela esposa, irmã e prima. Para ele, o circuito tradicional dá “10 a 0” na Barra.

Leia Também:

Ivete homenageia Wanda Chase ao passar pelo Observatório A TARDE
Justiça derruba decisão que garantia a Daniela Mercury abrir desfiles na Barra
Ex-BBB Vinícius comenta agressão de Edilson Capetinha: "Difícil controlar"

“Hoje, no Campo Grande, a gente chega ali, perto do estacionamento, bota o carro. Ali tem o Ferreira Costa, onde você estaciona. O Carnaval nasceu e acho que não sai do Campo Grande. Eu acho que vai ter uma reviravolta, vai sobreviver. Então esse é o nosso sentimento”, afirma Everaldo.

“Nós somos raízes do Campo Grande”

Para Everaldo, a alegria é o combustível. “Eu acho que o espírito da gente, que é de cada um, é que faz isso. A cerveja, a diversão, a alegria. Você não ser uma pessoa negativa, não ser para baixo. E os problemas aparecem... E ficam lá. Não leva para o coração.”

O Carnaval do Campo Grande também é o palco da irreverência. Antônio Carlos Pessoa, aos 70 anos, desfila a fantasia de “Corno Fiel”, completa com os “10 mandamentos” de ser chifrudo. Passista mirim desde os oito anos na Praça da Sé, ele se diz a definição de soteropolitano “da gema”.

“Levar a vida naturalmente, sem se estressar, amar as pessoas como uma pessoa qualquer, gostar de todo mundo e querer que as pessoas gostem da gente, não é verdade? Você vai ficar num ambiente que ninguém gosta? Não, você tem que ir ao ambiente que todo mundo gosta de você”, ensina Pessoa.

Já para quem mora no circuito, a festa é um chamado irresistível. A aposentada Neusa Ramos, 75 anos, não aguentou ficar só olhando da janela. “Eu desci porque eu moro aqui perto, em cima do Carnaval. À noite foi um barulho muito grande, mas foi muito bom. Eu já estava deitada, mas toda hora eu levantava pra ver os blocos muito bons, os que passaram ontem. Esse ano não deu pra viajar, então eu estou aqui. O Carnaval esse ano está ótimo”, completou Ramos.

Neusa Ramos
Neusa Ramos | Foto: Isabela Cardoso / AG. A TARDE

Carnaval ao vivo é no A TARDE!

Acompanhe os trios, artistas e a folia em tempo real na transmissão especial do A TARDE.

Assista no Youtube Youtube icon

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

alegria campo grande carnaval folia idosos Tradição

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Everaldo, a esposa, a irmã e a prima.
Play

Vídeo: Lula chega ao Carnaval de Salvador ao lado de Janja

Everaldo, a esposa, a irmã e a prima.
Play

Briga de casal termina com homem ferido por garrafada no Campo Grande

Everaldo, a esposa, a irmã e a prima.
Play

Ba-Vi no Carnaval! Relembre jogadores flagrados curtindo a folia em Salvador

Everaldo, a esposa, a irmã e a prima.
Play

Vídeo: coronel Sturaro surpreende e vira folião na pipoca de Bell Marques

x