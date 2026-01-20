Menu
CARNAVAL 2026

Irmão de Bell Marques justifica fim de bloco tradicional no Carnaval

O artista afirmou que a saída da banda do bloco foi acordada por ambas as partes

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

20/01/2026 - 18:43 h
O bloco seria comandado pela banda Chiclete com Banana
O bloco seria comandado pela banda Chiclete com Banana -

Wadinho Marques se pronunciou sobre o cancelamento do desfile do bloco ‘Os Internacionais’ na segunda-feira de Carnaval em Salvador, na Bahia. Integrante da banda Chiclete com Banana, o artista afirmou que a falta de patrocínio foi o principal motivo da suspensão.

“Concordamos com a decisão de não sairmos na segunda-feira. Hoje em dia, colocar um bloco de carnaval para desfilar é muito difícil. O patrocínio é fundamental. Eles tentaram e acabou que não conseguiram patrocínio. Ninguém imagina o custo de um bloco”, disse ele, em entrevista concedida à reportagem do Portal A TARDE.

Irmão do cantor e ex-vocalista do Chiclete, Bell Marques, Wadinho também revelou que a banda não recebeu convites da Prefeitura de Salvador, ou do Governo do Estado, para puxar um trio sem cordas em um dos circuitos do Carnaval de 2026.

“Isso não depende de nós, depende da prefeitura e do governo. No ano passado, no Carnaval, o Chiclete fez 11 shows em cinco dias. Maranhão, Alagoas. Piauí, Minas e etc”, afirmou o artista.

“É cansativo porque a correria é grande, mas financeiramente é bem mais vantajoso. Esse ano vai ser a mesma coisa. Os outros estados não sabiam fazer Carnaval de rua, mas hoje fazem com muita competência e lá estamos nós”, completou.

Falta de valorização na Bahia?

Durante o bate-papo, Wadinho também foi questionado sobre a falta de valorização das bandas tradicionais e artistas locais da Bahia durante o Carnaval, já que boa parte dos famosos que se apresentam na capital baiana são de outros estados.

Entretanto, o músico garantiu que, apesar da baixa demanda e falta de patrocínio, os artistas baianos continuam tocando no estado.

“Eles [os órgãos públicos] estão atentos para o que acontece nos outros estados. Logo, os grandes artistas tocam um, dois dias em Salvador e viajam para outras cidades. A Bahia deu a régua e o compasso para os outros estados e eles aprenderam a fazer direito”, explicou.

Tags:

Bell Marques chicl Chiclete com Banana Wadinho Marques

