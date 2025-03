Jerônimo justifica motivo de não ter ido à saída do Ilê

Jerônimo Rodrigues no centro, vice-governador, Geraldo Junior à esquerda e na direita o secretário de cultura, Bruno Monteiro, em coletiva de imprensa na manhã deste domingo, 2 - Foto: Gabriela Araujo/ Ag. A TARDE

Ausência sentida na saída do bloco afro Ilê Aiyê, na noite de sábado, 1º, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) justificou a sua não ida ao início do desfile no Curuzu, no bairro da Liberdade, como incompatibilidade de agenda.

“O coordenador do Carnaval [Geraldo Jr. (MDB)] estava lá. A motivação foi a seguinte, o governador tem que se virar nos 30”, disse, seguido de risos.

Em seguida, ele completou: “Eu participei de um bloco muito especial da ABDEF, para mim, principalmente, para minha esposa, principalmente, e dividir o meu tempo”.

O bloco citado pelo petista é da Associação de Pessoas com Deficiência. O trio, comandado por Carla Cristina, desfilou no circuito Osmar (Campo Grande) na última noite.

Jerônimo ainda diz que acompanha o ‘mais belo dos belos’ antes de assumir o Executivo.

“Todos vocês sabem que eu acompanho antes de ser governador e depois eu continuei [acompanhando] a abertura, os recursos que nós colocamos. Nesse caso, em especial, o edital Ouro Negro”, afirmou.

O petista também diz ser orgulhoso por pertencer ao estado que valoriza a cultura afro.

“Me orgulha muito ser de um estado que tem blocos afros desse potencial”, declarou Jerônimo.