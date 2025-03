Reconhecimento Facial encontra desaparecidas e auxilia em prisão de foragido

sistema captou as desaparecidas, após passagens pelos Portais de Abordagem - Foto: Divulgação SSP

O Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP) localizou duas mulheres que estavam desaparecidas e auxiliou na prisão de um foragido da Justiça no domingo, 2, no Carnaval de Salvador 2025.

O sistema captou as desaparecidas, após passagens pelos Portais de Abordagem montados no circuito Dodô (Barra/Ondina) e Osmar (Campo Grande). Os alertas foram gerados para o Centro Integrado de Comunicações (Cicom) que, rapidamente acionou patrulhas próximas aos locais, através do rádio LTE.

Após confirmações, as mulheres foram encaminhadas para uma Delegacia Especial de Área (DEA) da Polícia Civil, montadas nos circuitos.

Já no Relógio de São Pedro, a tecnologia ajudou na prisão de um homem com mandado em aberto pelo crime de roubo praticado no Ceará. Ele foi preso por equipes veladas e ostensiva da Polícia civil.

Os policiais foram acionados por equipes da Mensageria/Observador, quando realizavam atividades para coibir ações criminosas no circuito Osmar. O suspeito foi conduzido para o posto Proteger da Praça da Piedade, onde foi realizada consulta junto à Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), sendo constatado o mandado de prisão preventiva.

Com o cumprimento da ordem judicial, expedida pela 1ª Vara Criminal de Caucaia/Ceará, o homem foi submetido aos exames de lesões de praxe e está à disposição da Justiça.