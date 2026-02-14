Saiba como escapar de cobranças abusivas de taxistas durante Carnaval

Táxis em Salvador - Foto: Bruno Concha | Secom PMS

Equipes da Secretaria de Mobilidade (Semob) têm reforçado a fiscalização de táxis e mototáxis no entorno das celebrações do Carnaval de Salvador desde o primeiro dia oficial da folia, na última quinta-feira, 12, para coibir irregularidades, especialmente na cobrança de valores abusivos, fora do taxímetro, a quem tenta utilizar o serviço.

Ao todo, 27 táxis foram notificados na noite desta sexta-feira, 13, após agentes flagrarem irregularidades. Deste total, cinco taxistas foram identificados por realizar cobrança abusiva e indevida aos usuários.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“É muito importante que o usuário do sistema de táxi, ao adentrar o veículo, solicite que o taxista ligue o taxímetro, que é o meio mais seguro do valor correto a ser cobrado pela viagem”, destacou Willys Maia, coordenador de fiscalização de Táxis e Transportes Especiais.

Além desses, três taxistas foram autuados por recusar o transporte de passageiros, mais três por obstruir o tráfego durante o embarque e desembarque, e 16 por apresentarem alguma irregularidade na padronização do veículo.

No caso dos mototáxis, os agentes de fiscalização orientam aos foliões que, além de denunciar qualquer irregularidade, também fiquem atentos à padronização da categoria, a fim de evitar a utilização de transporte clandestino.

“Os mototaxistas credenciados pela Prefeitura utilizam a moto amarela, o colete amarelo com o número do alvará e o capacete amarelo, tanto para o condutor quanto para o usuário”, acrescenta Willys Maia.

Pontos especiais

Ao todo, a Semob implementou 28 pontos especiais de táxi e mototáxi em locais estratégicos próximos aos circuitos. Confira onde encontrá-los.

Pontos de táxi

Avenida Santa Rita – Sentido Avenida. Reitor Miguel Calmon (Centro);

Avenida Joana Angélica – Em frente ao Colégio Central (Nazaré);

Rua Direta da Piedade – Politeama de Cima (Politeama);

Parte interna da Estação da Lapa;

Barroquinha – Rotatória (Barroquinha);

Travessa do Tijolo – Ao lado do Viaduto da Sé (Centro);

Avenida Oceânica (ISBA) – Praça Bahia Sol (Ondina);

Rua Professor Edgard Mata – Entroncamento com a Avenida Milton Santos (Ondina);

Avenida Centenário – Último Retorno (Barra);

Praça Cayrú – Próximo ao Elevador Lacerda (Comércio);

Ladeira do Gabriel – Perpendicular à Ladeira dos Aflitos (Dois de Julho);

Rua Padre Agostinho Gomes – Entroncamento com a Avenida J. J. Seabra (Centro);

Rua Barão de Sergy – Entroncamento com a Avenida Princesa Isabel (Barra);

Avenida Anita Garibaldi – Saída da Rua Agnelo Brito (Federação);

Avenida da França (Comércio);

Alameda do Dique – Dique do Tororó (Tororó).

Rua Professor Lemos Brito – Entroncamento com a Rua Afonso Celso (Barra);

Rua dos Adôbes – Entroncamento com a Ladeira do Boqueirão (Santo Antônio Além do

Carmo);

Ladeira da Água Brusca – Encontramento com a Rua São José de Baixo (Barbalho);

Rua Nossa Senhora de Fátima (Ondina).

Mototaxi