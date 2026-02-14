Menu
HOME > CARNAVAL
GOLPES

Saiba como escapar de cobranças abusivas de taxistas durante Carnaval

Operações da Semob têm reforçado a fiscalização de táxis e mototáxis no entorno das celebrações do Carnaval

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

14/02/2026 - 21:44 h

Táxis em Salvador
Táxis em Salvador -

Equipes da Secretaria de Mobilidade (Semob) têm reforçado a fiscalização de táxis e mototáxis no entorno das celebrações do Carnaval de Salvador desde o primeiro dia oficial da folia, na última quinta-feira, 12, para coibir irregularidades, especialmente na cobrança de valores abusivos, fora do taxímetro, a quem tenta utilizar o serviço.

Ao todo, 27 táxis foram notificados na noite desta sexta-feira, 13, após agentes flagrarem irregularidades. Deste total, cinco taxistas foram identificados por realizar cobrança abusiva e indevida aos usuários.

“É muito importante que o usuário do sistema de táxi, ao adentrar o veículo, solicite que o taxista ligue o taxímetro, que é o meio mais seguro do valor correto a ser cobrado pela viagem”, destacou Willys Maia, coordenador de fiscalização de Táxis e Transportes Especiais.

Além desses, três taxistas foram autuados por recusar o transporte de passageiros, mais três por obstruir o tráfego durante o embarque e desembarque, e 16 por apresentarem alguma irregularidade na padronização do veículo.

No caso dos mototáxis, os agentes de fiscalização orientam aos foliões que, além de denunciar qualquer irregularidade, também fiquem atentos à padronização da categoria, a fim de evitar a utilização de transporte clandestino.

“Os mototaxistas credenciados pela Prefeitura utilizam a moto amarela, o colete amarelo com o número do alvará e o capacete amarelo, tanto para o condutor quanto para o usuário”, acrescenta Willys Maia.

Pontos especiais

Ao todo, a Semob implementou 28 pontos especiais de táxi e mototáxi em locais estratégicos próximos aos circuitos. Confira onde encontrá-los.

Pontos de táxi

  • Avenida Santa Rita – Sentido Avenida. Reitor Miguel Calmon (Centro);
  • Avenida Joana Angélica – Em frente ao Colégio Central (Nazaré);
  • Rua Direta da Piedade – Politeama de Cima (Politeama);
  • Parte interna da Estação da Lapa;
  • Barroquinha – Rotatória (Barroquinha);
  • Travessa do Tijolo – Ao lado do Viaduto da Sé (Centro);
  • Avenida Oceânica (ISBA) – Praça Bahia Sol (Ondina);
  • Rua Professor Edgard Mata – Entroncamento com a Avenida Milton Santos (Ondina);
  • Avenida Centenário – Último Retorno (Barra);
  • Praça Cayrú – Próximo ao Elevador Lacerda (Comércio);
  • Ladeira do Gabriel – Perpendicular à Ladeira dos Aflitos (Dois de Julho);
  • Rua Padre Agostinho Gomes – Entroncamento com a Avenida J. J. Seabra (Centro);
  • Rua Barão de Sergy – Entroncamento com a Avenida Princesa Isabel (Barra);
  • Avenida Anita Garibaldi – Saída da Rua Agnelo Brito (Federação);
  • Avenida da França (Comércio);
  • Alameda do Dique – Dique do Tororó (Tororó).
  • Rua Professor Lemos Brito – Entroncamento com a Rua Afonso Celso (Barra);
  • Rua dos Adôbes – Entroncamento com a Ladeira do Boqueirão (Santo Antônio Além do
  • Carmo);
  • Ladeira da Água Brusca – Encontramento com a Rua São José de Baixo (Barbalho);
  • Rua Nossa Senhora de Fátima (Ondina).

Mototaxi

  • Rua Direta da Piedade – Próximo à Rua Politeama de Cima (Politeama);
  • Avenida Oceânica (ISBA) – Praça Bahia Sol (Ondina);
  • Avenida Anita Garibaldi – Próximo ao Monumento Clériston Andrade;
  • Avenida Santa Rita – Acesso do Vale do Canela ao Campo Grande (Centro);
  • Avenida Centenário – Entroncamento com a Rua Artur Neiva (Barra);
  • Praça Cayrú – Próximo ao Elevador Lacerda (Comércio);
  • Terminal da Barroquinha;
  • Corredor da Vitória – Em frente ao ICBA (Vitória).

Tags:

carnaval fiscalização mototáxi Salvador táxi

Ver todas

x