Trio de Forró vai invadir o Carnaval de Salvador e animar os filões

Chambinho do Acordeon é uma das atrações do Circuito Barra-Ondina, na terça-feira, 17 - Foto: Divulgação

Nem só de axé, samba e pagode é feito o Carnaval de Salvador. No último dia da festa de Momo, na terça-feira, 17, o Trio do Forró vai ocupar o circuito Dodô (Barra-Ondina), levando o som da sanfona, da zabumba e do triângulo para os foliões pipoca. A folia contará com Chambinho do Acordeon, Virgílio, Xamego da Thay, Fábio Carneirinho e Fulô de Mandacaru.

Segundo os organizadores, a proposta é ocupar o espaço do Carnaval com instrumentos tradicionais e reforçar a presença da música nordestina em um dos palcos de maior visibilidade nacional.

Récem-homenageado com o título de cidadão soteropolitano, Chambinho do Acordeon disse que a iniciativa é uma oportunidade de levar o forró para novos públicos.

“É uma honra imensa poder levar o forró para o Carnaval de Salvador, um palco tão importante da cultura brasileira. Estar no trio, mostrando a força da nossa música nordestina, é motivo de muito orgulho para mim”, disse o músico.