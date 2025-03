VÍDEO: Anitta e Alinne Rosa protagonizam 'batalha de bumbum' no trio

Alinne Rosa ao lado de Anitta durante desfile da 'Poderosa' - Foto: Reprodução | Redes Sociais

As cantoras Anitta e Alinne Rosa protagonizaram um momento de tirar o fôlego dos foliões que acompanharam o desfile da funkeira no circuito Dodô (Barra-Ondina), na noite de sexta-feira, 28.

A voz do hit “Dias de Sol” ousou com a carioca em cima do trio elétrico e encenaram uma ‘batalha de bumbum’ já em Ondina, na altura do Morro do Gato. Antes, Anitta exaltou a beleza da baiana.

"Que mulher é essa, gente? Cada dia mais gata. Gostosa e cheirosa", afirmou. "Para de me seduzir", brincou Alinne.

Na ocasião, as duas artistas cantaram hits da axé music, como “Faraó”, de Margareth Menezes, e canções da própria Alinne, bem como “Dobrar o Verão” e “Vale”.

Antes de Alinne, quem esteve no trio da 'Poderosa' foi a banda BaianaSystem.

