"Vou realizar meu sonho", diz vereadora sobre saída do Ilê

Eliete Paraguassu, vereadora de Salvador (PSOL) - Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE

Tradição do sábado de Carnaval de Salvador, a saída do afro Ilê Aiyê marca o principal momento do povo preto na folia. Presente na sede bloco, a vereadora Eliete Paraguassu (Psol) revelou estar realizando um sonho.

Primeira vereadora quilombola da capital baiana, Eliete se fosse privilegiada com a oportunidade de poder acompanhar o momento.

"É um privilégio poder ver a saída do Ilê. Isso pra mim, me arrepia quando eu vejo pela televisão. Hoje pra mim eu vou conseguir realizar meu sonho de passar por esse momento que é a história, que marca a cidade de Salvador, com esse bloco que marca e que marcou a história dessa cidade. Pra mim é muito importante estar aqui e participar desse momento", destacou Eliete, em conversa com a imprensa, antes da saída do cortejo.