3 filmes em alta no Prime Video para ver no fim de semana (17 e 18/10)

O sábado chegou e, com ela, a oportunidade de deixar as preocupações da semana de lado e aproveitar algumas horas diante da tela. Para quem gosta de transformar o tempo livre em uma sessão de cinema em casa, o Prime Video reúne produções que podem surpreender até quem já está acostumado a explorar o catálogo do streaming.

Com tantas estreias e histórias disponíveis, encontrar o próximo filme nem sempre é simples. Entre romances intensos, conspirações perigosas e missões que parecem impossíveis, algumas produções recém-chegadas à plataforma merecem atenção especial de quem procura uma trama capaz de prender a atenção do começo ao fim.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

E não precisa passar horas escolhendo para encontrar uma boa opção. O catálogo do Prime Video tem filmes para diferentes gostos, incluindo títulos que apostam em reviravoltas, personagens inesperados e histórias que fogem das fórmulas mais previsíveis. Para quem gosta de uma boa maratona, essas novidades podem ser justamente o que faltava para animar o fim de semana.

Mas, com tantas alternativas, uma boa curadoria faz toda a diferença. Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com quatro filmes em alta no TOP 10 do Prime Video, incluindo produções recém-chegadas que merecem entrar no radar de quem busca algo diferente para assistir nos dias 17 e 18 de outubro.

4 filmes para ver agora no Prime Video

O Amor da Sua Vida

Cena de O Amor da Sua Vida - Foto: Divulgação

Maya (Margaret Qualley) é uma enfermeira inteligente e de personalidade sarcástica que vê sua vida mudar quando Charlie (Gabriel Basso) aparece em seu caminho. A conexão entre os dois logo dá lugar a um relacionamento intenso, e o casal decide oficializar a união. No entanto, quando tudo parece caminhar bem, uma reviravolta transforma completamente a vida da protagonista.

Em meio ao sofrimento, Maya precisa encontrar forças para seguir por uma direção inesperada. A jornada exige que ela confronte o próprio passado, repense seus valores e descubra como seguir em frente depois das mudanças que abalam sua vida.

Segredo Obscuro

Cena de Segredo Obscuro - Foto: Divulgação

Samantha Lake (Elisabeth Moss) é uma atriz talentosa que enfrenta dificuldades para recuperar o espaço que já teve na indústria do entretenimento. Sem conseguir os trabalhos que deseja, ela vê sua confiança e sua situação financeira se deteriorarem. Ao perceber que costuma ser a mais velha nos testes, Samantha acaba influenciada por sua agente e pelos anúncios chamativos de uma empresa de beleza chamada Shell.

Comandada pela glamourosa CEO Zoe Shannon (Kate Hudson), a companhia oferece à atriz a oportunidade de receber orientação diretamente da proprietária. Mas os resultados do tratamento começam a despertar desconfiança quando Samantha passa a sofrer com sintomas estranhos e sua amiga Chloe (Kaia Gerber) desaparece repentinamente. A partir daí, ela se vê envolvida em uma perseguição de gato e rato para descobrir a verdade por trás do procedimento.

Masterplan

Cena de Masterplan - Foto: Divulgação

Um roubo extraordinário é o objetivo de Roger (Stanley Tucci), um ladrão experiente que deseja colocar as mãos na Mona Lisa, uma das pinturas mais famosas do mundo. Para realizar o plano, ele recruta dois jovens especialistas que ainda não conhece tão bem: Chiara (Simona Tabasco), uma italiana com habilidades em crimes cibernéticos, e Jay (Victor Belmondo), um francês que domina o uso de explosivos.

O que os dois não sabem é que são irmãos e que Roger é o pai deles. Em meio a esse encontro familiar inesperado, o trio precisa superar diferenças e unir suas habilidades para tentar executar um golpe que ninguém conseguiu realizar.

Agente Zeta

Cena de Agente Zeta - Foto: Divulgação

A história de Agente Zeta começa com o assassinato simultâneo de quatro ex-oficiais da inteligência espanhola em diferentes embaixadas ao redor do mundo. As investigações revelam que todos estiveram envolvidos na Operação Ciénaga, realizada na Colômbia. Com a descoberta de que um quinto integrante conseguiu escapar, o Centro Nacional de Inteligência convoca Zeta (Mario Casas), considerado seu melhor agente, para localizar o homem desaparecido.

A missão, porém, ganha novos contornos quando o Estado colombiano envia Alfa (Mariela Garriga), uma agente que também está determinada a capturar Zeta. A rival parece conhecer detalhes da operação que nem mesmo os espanhóis dominam, levantando novas dúvidas sobre o caso.