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BASTIDORES

Batman: Parte 2 terá mudança na direção? Entenda a polêmica

Sequência já teve a data de estreia adiada três vezes

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Foto do Teaser de Batman: Parte 2
Foto do Teaser de Batman: Parte 2 - Foto: Divulgação | DC Studios

Responsável pela direção de Batman (2022), Matt Reeves se pronunciou sobre a ausência na sequência Batman: Parte 2. Em publicação no X (antigo Twitter) nesta quinta-feira, 15, o cineasta reforçou que não deixou a produção.

“Só para deixar claro, eu não estou deixando Batman: Parte 2. Sou profundamente grato a Steven por me socorrer durante esse período desafiador e me ajudar a terminar a fotografia principal do filme”, reforçou o diretor.

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Confira a publicação de Matt Reeves:

O cineasta deixou de acompanhar presencialmente as gravações por questões familiares. Steven Soderbergh, responsável por Onze Homens e Um Segredo e Contágio, se ofereceu para ajudar a finalizar as filmagens e assumiu a direção de fotografia. Com isso, Reeves continuará acompanhando a produção, mas não presencialmente no set.

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Soderbergh também publicou um comunicado sobre o ocorrido: “Achei o trabalho de Matt Reeves em Batman impressionante; foi algo intencional, específico e rigorosamente coerente. O objetivo aqui é trabalhar com Matt e sua equipe para produzir material que se integre perfeitamente ao que já foi filmado, permitindo que Matt conclua seu filme da maneira adequada”.

A sequência já teve data de estreia adiada três vezes. Inicialmente previsto para outubro de 2025, o filme teve o lançamento remarcado para outubro de 2027 e, posteriormente, para 18 de fevereiro de 2028. Até o momento, não há confirmação de uma nova mudança na data de estreia.

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Veja o Teaser de Batman - Parte 2:

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