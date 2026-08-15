3 melhores séries de suspense da Netflix para este fim de semana

O sábado à noite chegou, o fim de semana finalmente começou e nada melhor do que aproveitar as próximas horas com uma série capaz de prender a atenção.

Para quem quer deixar a rotina de lado e mergulhar em histórias cheias de mistério, crime e tensão, a Netflix tem opções que podem transformar a folga em uma maratona intensa.

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Com tantos títulos disponíveis no catálogo, encontrar uma produção que realmente desperte curiosidade pode ser uma tarefa difícil. Entre investigações sobre assassinos, famílias envolvidas com o crime organizado e descobertas capazes de virar uma história inteira de cabeça para baixo, algumas séries se destacam justamente pela capacidade de fazer o público querer assistir ao próximo episódio imediatamente.

E não faltam opções para diferentes tipos de fãs do gênero. Há produções que exploram a mente de criminosos, outras que mergulham em organizações perigosas e até histórias nas quais uma única descoberta faz uma personagem questionar tudo o que acreditava saber.



Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista recheada de boas opções para aproveitar o fim de semana e encontrar uma série de suspense para começar ainda neste sábado.

3 séries para ver agora na Netflix

Mindhunter

Cena de Mindhunter - Foto: Divulgação

Com David Fincher como diretor e showrunner, Mindhunter é uma escolha certeira para quem gosta de suspense e true crime. Ambientada nos Estados Unidos de 1977, a série acompanha os agentes do FBI Holden Ford e Bill Tench em uma investigação pioneira sobre a mente dos assassinos.



Para desenvolver a pesquisa, os dois precisam conversar diretamente com criminosos presos e conquistar sua confiança. O resultado é uma trama psicológica marcada por entrevistas perturbadoras, investigações e uma tentativa de compreender o que leva determinadas pessoas a cometer assassinatos.

Ozark

Cena de Ozark - Foto: Divulgação

Para quem procura uma história mais longa e cheia de tensão, “Ozark” acompanha o consultor financeiro Marty Byrde depois que um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo um cartel mexicano dá errado. Para sobreviver, ele promete ao líder do tráfico que conseguirá executar um plano ainda maior.



Marty então se muda com a esposa, Wendy, para os arredores do lago Ozark, mas a mudança coloca a família diante de uma realidade ainda mais perigosa. Entre criminosos locais, poderosos chefões do tráfico e disputas pelo território, os dois acabam cada vez mais envolvidos em um mundo de violência e crime organizado.

A Grande Ilusão

Cena de A Grande Ilusão - Foto: Divulgação

Baseada na obra do escritor Harlan Coben, A Grande Ilusão acompanha Maya, uma veterana de guerra que tenta reconstruir a vida após a morte do marido, Joe, enquanto cuida da filha de dois anos. Tudo muda quando uma câmera instalada para monitorar a criança registra uma cena impossível.



Nas imagens, Maya vê Joe brincando com a filha, apesar de acreditar que ele está morto. A descoberta leva a personagem até o detetive Sami Kierce, responsável pela investigação do homicídio, e abre caminho para uma trama repleta de mistérios, perigos e uma possível conspiração.