4 grandes animações da Disney vão ganhar novos filmes; saiba quais

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A Disney e a Pixar estão preparando uma nova leva de continuações de algumas de suas animações mais populares.

Entre casamentos, novos personagens, vilões inéditos e o retorno de figuras conhecidas, quatro franquias de sucesso já têm novidades reveladas para os próximos anos, com lançamentos que chegam aos cinemas entre 2027 e 2029.

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As informações foram apresentadas durante a D23 Expo, evento que reúne anúncios e prévias das principais produções dos estúdios. Entre os projetos estão Zootopia 3, Frozen 3, Viva – A Vida é uma Festa 2 e Os Incríveis 3.

Frozen 3 terá casamento e uma nova ameaça

Depois de dois filmes acompanhando a relação entre Elsa e Anna, a próxima aventura de Frozen vai colocar um acontecimento importante no centro da trama: o casamento de Anna e Kristoff.

Imagens inéditas foram apresentadas durante a D23 Expo, além de um trailer exibido exclusivamente para o público presente no evento. A prévia revelou que a história não ficará restrita a Arendelle, reino onde se passaram os filmes anteriores.

A mudança de cenário também virá acompanhada de uma nova ameaça. Uma rainha de gelo maligna deverá assumir o papel de vilã e atrapalhar os planos do casamento.

Olaf também terá uma novidade romântica. O boneco de neve, um dos personagens mais queridos da franquia, ficará com Samantha.

A estreia de Frozen 3 está marcada para 25 de novembro de 2027 nos cinemas brasileiros. E a história da franquia não deve terminar aí: um quarto filme já está em desenvolvimento.

Zootopia terá novos personagens

Outra franquia que ganhará uma continuação é Zootopia. A Disney confirmou durante a D23 que Zootopia 3 está em desenvolvimento. O novo filme terá como destaque uma espécie que ainda não havia sido explorada pelos longas anteriores: os pássaros.

A novidade amplia o universo da animação, que apresenta uma sociedade formada por diferentes espécies de animais e utiliza esse cenário para construir suas histórias.

O anúncio coloca a produção entre as próximas grandes apostas da Disney para continuar explorando personagens e situações dentro do universo de Zootopia.

Viva – A Vida é uma Festa volta em 2029

A Pixar também prepara o retorno de uma de suas animações mais celebradas. Viva – A Vida é uma Festa 2 teve sua previsão de estreia confirmada para 2029 durante a D23 Expo. O estúdio também divulgou as primeiras imagens do projeto e confirmou o retorno de Benjamin Bratt como Ernesto de la Cruz.

O primeiro filme, vencedor do Oscar em 2018, apresentou Miguel Rivera, um garoto de 12 anos que acaba chegando ao Mundo dos Mortos enquanto tenta compreender melhor sua própria história familiar.

Na aventura original, Miguel parte em busca de seu tataravô músico para encontrar uma maneira de retornar para casa. A jornada também revela segredos relacionados ao passado de sua família.

A nova produção marcará o retorno a esse universo, embora os detalhes da história ainda sejam limitados pelas informações divulgadas até o momento.

Os Incríveis 3 chega em 2028

A família de super-heróis da Pixar também está prestes a retornar às telas. Os Incríveis 3 teve novas informações divulgadas durante a D23 Expo e já conta com data prevista para chegar aos cinemas: 16 de junho de 2028.

O longa será dirigido por Peter Sohn, responsável por Elemental, enquanto Brad Bird ficará ligado ao projeto como roteirista e produtor executivo.

A produção dará continuidade à franquia que acompanha a família Pêra e suas aventuras como super-heróis, agora com uma nova história ainda mantida em sigilo.

Quatro franquias que ainda têm muito a contar

Com projetos previstos para diferentes anos, Disney e Pixar apostam novamente em personagens que já conquistaram o público.

Frozen 3 será o primeiro dos quatro longas com data definida a chegar aos cinemas brasileiros, enquanto Os Incríveis 3 virá no ano seguinte e Viva – A Vida é uma Festa 2”está previsto para 2029. Zootopia 3, por sua vez, já está confirmado em desenvolvimento.

O movimento mostra como os estúdios continuam investindo em franquias consolidadas, mas também introduzindo novas possibilidades dentro desses universos, seja com espécies ainda não exploradas, novos conflitos ou o retorno de personagens conhecidos.