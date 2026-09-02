4 filmes de suspense escondidos na Netflix para fugir do óbvio

Em meio a tantos lançamentos e produções que aparecem constantemente nas recomendações, escolher o que assistir pode acabar levando sempre aos mesmos títulos. Para quem está cansado de apostar no óbvio, vale olhar além das obras mais comentadas e dar uma chance a filmes que podem ter passado despercebidos.



A Netflix tem um catálogo recheado de opções para diferentes gostos, mas nem todos os bons filmes recebem o mesmo destaque na plataforma. Entre produções populares e grandes novidades, alguns suspenses acabam escondidos e só são encontrados quando o público decide explorar um pouco mais.

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Essa busca pode render boas surpresas para quem gosta de histórias capazes de prender a atenção sem depender de fórmulas muito conhecidas.

Há tramas que apostam na tensão psicológica, outras que transformam situações aparentemente comuns em verdadeiros pesadelos e algumas que guardam reviravoltas capazes de mudar completamente a percepção sobre o que está acontecendo.

Por isso, fugir do óbvio pode ser justamente a melhor maneira de encontrar algo diferente para assistir. Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE reuniu quatro filmes de suspense que merecem ser descobertos na Netflix e podem ser alternativas para quem quer sair das escolhas de sempre.

4 filmes para ver agora na Netflix

Calibre

Cena de Calibre - Foto: Divulgação

Vaughn (Jack Lowden) e Marcus (Martin McCann) são amigos de infância que decidem deixar a rotina de lado para passar um fim de semana de caça nas Terras Altas da Escócia. A viagem, planejada como uma oportunidade de descanso e reconexão, muda completamente de rumo depois que um acidente inesperado acontece.



A partir daí, os dois precisam lidar com as consequências do ocorrido enquanto tentam manter uma aparência de normalidade. O suspense de Calibre nasce principalmente da culpa, do medo de serem descobertos e das decisões cada vez mais desesperadas tomadas pelos protagonistas para esconder o que aconteceu.

O Culpado

Cena de O Culpado - Foto: Divulgação

Joe Bayler (Jake Gyllenhaal) trabalha em uma central de chamadas de emergência 911 e atravessa um período complicado depois de ser punido e afastado das ruas. Durante um turno marcado pela tensão causada por um incêndio florestal que se aproxima de Los Angeles, ele recebe uma ligação aparentemente comum que rapidamente ganha contornos muito mais graves.



Do outro lado da linha, uma mulher interpretada por Riley Keough tenta indicar discretamente que foi sequestrada. Sem poder acompanhar a situação pessoalmente, Bayler precisa reconstruir os acontecimentos a partir de vozes, sons e pequenas pistas. As reviravoltas psicológicas fazem com que o espectador também questione o que realmente está acontecendo.

Fratura

Cena de Fratura - Foto: Divulgação

Ray (Sam Worthington) viaja com a esposa Joanne (Lily Rabe) e a filha Peri (Lucy Capri) quando um acidente durante uma parada na estrada leva a família a um hospital. Depois de acompanhar o atendimento da menina, Ray desmaia no saguão e acorda diante de uma situação que transforma completamente sua percepção dos acontecimentos.



A esposa e a filha desapareceram, e não existe nenhum registro de que as duas tenham passado pelo hospital. Convencido de que existe algo errado, Ray começa a investigar o local e enfrenta médicos, funcionários e seguranças enquanto tenta descobrir onde sua família está. Ao mesmo tempo, Fratura coloca em dúvida a própria percepção do protagonista e mantém o mistério sobre o que é realidade e o que pode ser fruto de trauma e negação.

Camaleões

Cena de Camaleões - Foto: Divulgação

Nichols (Benicio Del Toro) é um detetive conhecido por sua postura durona e que assume a investigação do brutal assassinato de uma jovem corretora de imóveis. O caso, porém, está longe de ser simples e faz com que o investigador entre em um cenário no qual as aparências podem esconder muito mais do que parecem.



Enquanto tenta solucionar o crime, Nichols começa a questionar as próprias certezas e ilusões. A investigação acaba ultrapassando os limites do caso e atinge também sua percepção sobre a própria vida, criando uma trama de suspense em que descobrir a verdade significa também confrontar aquilo que parecia estar sob controle.