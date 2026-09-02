NOVA SÉRIE
Série de Harry Potter ganha trailer com trio clássico em Hogwarts
Série estreia em dezembro na HBO Max e promete recontar a história do primeiro livro
O retorno a Hogwarts ganhou novas imagens nesta quarta-feira, 2, quando a HBO Max divulgou o novo trailer de Harry Potter e a Pedra Filosofal, primeira temporada da aguardada série baseada nos livros de J.K. Rowling.
Com estreia marcada para 25 de dezembro, a produção apresenta Dominic McLaughlin, Alastair Stout e Arabella Stanton como Harry Potter, Rony Weasley e Hermione Granger, respectivamente.
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O vídeo dá destaque à chegada dos três protagonistas ao universo mágico e antecipa momentos conhecidos pelos fãs, incluindo a seleção das casas pelo Chapéu Seletor, partidas de Quadribol e o confronto com um trasgo durante o primeiro ano em Hogwarts.
Uma nova geração chega a Hogwarts
A primeira temporada será uma nova adaptação de Harry Potter e a Pedra Filosofal, livro que deu início à saga publicada por Rowling. O projeto chega após o sucesso das versões cinematográficas lançadas entre 2001 e 2011 e propõe revisitar a história em formato de série.
No trailer, Harry, Rony e Hermione aparecem descobrindo gradualmente o mundo dos bruxos enquanto começam sua jornada na escola de magia. A prévia também apresenta personagens importantes para a história, como Albus Dumbledore, interpretado por John Lithgow, e Severus Snape, vivido por Paapa Essiedu.
Entre as sequências antecipadas estão a cerimônia que define as casas dos estudantes, momentos no campo de Quadribol e acontecimentos envolvendo a Pedra Filosofal.
Série deve se aprofundar nos livros
A produção pretende adaptar a saga de Rowling ao longo de sete temporadas, com cada ano dedicado a um dos sete livros publicados entre 1997 e 2007.
Segundo Channing Dungey, CEO da Warner Bros. Television, a série terá a possibilidade de se aprofundar mais no material original do que os filmes.
Dessa forma, a primeira temporada deve concentrar os acontecimentos de Harry Potter e a Pedra Filosofal, enquanto uma eventual segunda temporada terá como foco Harry Potter e a Câmara Secreta.
A proposta permite que cada temporada desenvolva individualmente um volume da saga, acompanhando a evolução de Harry e seus amigos ao longo dos anos em Hogwarts.
Quem está no elenco
Além do trio principal, a primeira temporada reúne nomes conhecidos para interpretar personagens importantes do universo mágico.
Dominic McLaughlin será Harry Potter, enquanto Alastair Stout viverá Ron Weasley e Arabella Stanton interpretará Hermione Granger.
Entre os atores adultos estão John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape e Nick Frost como Rubeus Hagrid.
O elenco também conta com Lox Pratt como Draco Malfoy, Luke Thallon como Quirinus Quirrell e Paul Whitehouse como Argus Filch. Zoe Colhoun interpretará Morgana Le Fay, enquanto Peter Serafinowicz dará vida a Pirraça.
Segunda temporada já está confirmada
Mesmo antes da estreia da primeira temporada, a série já recebeu sinal verde para uma segunda parte. Parte do elenco da nova temporada também já foi divulgada.
A confirmação reforça o plano de transformar a adaptação em uma produção de longo prazo, acompanhando os sete livros que compõem a história original.
Com o lançamento previsto para o Natal, a primeira temporada começa a ganhar forma por meio das novas imagens divulgadas pela HBO Max, que mostram a nova geração de atores assumindo personagens que já fazem parte do imaginário de milhões de fãs.
A série estreia em 25 de dezembro na HBO Max, dando início à nova versão televisiva de uma das histórias mais conhecidas da cultura pop.