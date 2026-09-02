Série de Harry Potter ganha trailer com trio clássico em Hogwarts

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O retorno a Hogwarts ganhou novas imagens nesta quarta-feira, 2, quando a HBO Max divulgou o novo trailer de Harry Potter e a Pedra Filosofal, primeira temporada da aguardada série baseada nos livros de J.K. Rowling.

Com estreia marcada para 25 de dezembro, a produção apresenta Dominic McLaughlin, Alastair Stout e Arabella Stanton como Harry Potter, Rony Weasley e Hermione Granger, respectivamente.

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O vídeo dá destaque à chegada dos três protagonistas ao universo mágico e antecipa momentos conhecidos pelos fãs, incluindo a seleção das casas pelo Chapéu Seletor, partidas de Quadribol e o confronto com um trasgo durante o primeiro ano em Hogwarts.



Uma nova geração chega a Hogwarts

A primeira temporada será uma nova adaptação de Harry Potter e a Pedra Filosofal, livro que deu início à saga publicada por Rowling. O projeto chega após o sucesso das versões cinematográficas lançadas entre 2001 e 2011 e propõe revisitar a história em formato de série.

No trailer, Harry, Rony e Hermione aparecem descobrindo gradualmente o mundo dos bruxos enquanto começam sua jornada na escola de magia. A prévia também apresenta personagens importantes para a história, como Albus Dumbledore, interpretado por John Lithgow, e Severus Snape, vivido por Paapa Essiedu.

Cena da nova série de Harry Potter - Foto: Divulgação

Entre as sequências antecipadas estão a cerimônia que define as casas dos estudantes, momentos no campo de Quadribol e acontecimentos envolvendo a Pedra Filosofal.



Série deve se aprofundar nos livros

A produção pretende adaptar a saga de Rowling ao longo de sete temporadas, com cada ano dedicado a um dos sete livros publicados entre 1997 e 2007.

Segundo Channing Dungey, CEO da Warner Bros. Television, a série terá a possibilidade de se aprofundar mais no material original do que os filmes.

Dessa forma, a primeira temporada deve concentrar os acontecimentos de Harry Potter e a Pedra Filosofal, enquanto uma eventual segunda temporada terá como foco Harry Potter e a Câmara Secreta.

A proposta permite que cada temporada desenvolva individualmente um volume da saga, acompanhando a evolução de Harry e seus amigos ao longo dos anos em Hogwarts.

Quem está no elenco

Além do trio principal, a primeira temporada reúne nomes conhecidos para interpretar personagens importantes do universo mágico.

Dominic McLaughlin será Harry Potter, enquanto Alastair Stout viverá Ron Weasley e Arabella Stanton interpretará Hermione Granger.

Entre os atores adultos estão John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape e Nick Frost como Rubeus Hagrid.

Cena da nova série de Harry Potter - Foto: Divulgação

O elenco também conta com Lox Pratt como Draco Malfoy, Luke Thallon como Quirinus Quirrell e Paul Whitehouse como Argus Filch. Zoe Colhoun interpretará Morgana Le Fay, enquanto Peter Serafinowicz dará vida a Pirraça.



Segunda temporada já está confirmada

Mesmo antes da estreia da primeira temporada, a série já recebeu sinal verde para uma segunda parte. Parte do elenco da nova temporada também já foi divulgada.

A confirmação reforça o plano de transformar a adaptação em uma produção de longo prazo, acompanhando os sete livros que compõem a história original.

Com o lançamento previsto para o Natal, a primeira temporada começa a ganhar forma por meio das novas imagens divulgadas pela HBO Max, que mostram a nova geração de atores assumindo personagens que já fazem parte do imaginário de milhões de fãs.

A série estreia em 25 de dezembro na HBO Max, dando início à nova versão televisiva de uma das histórias mais conhecidas da cultura pop.

Veja o trailer!