4 filmes imperdíveis no Prime Video para o fim de semana (26 e 27/09)

Finalmente chegou o fim de semana, e com ele aparece aquela vontade de deixar a rotina de lado, pegar o sofá e encontrar um filme capaz de prender a atenção do começo ao fim. Para quem pretende aproveitar o sábado e o domingo diante da televisão, o Prime Video tem um catálogo recheado de opções para diferentes gostos e momentos.

Entre romances, histórias familiares, ação e suspense, a plataforma reúne produções que podem transformar algumas horas de descanso em uma boa sessão de cinema em casa.

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E, para quem prefere descobrir o que está chamando atenção no streaming, algumas das opções selecionadas também aparecem entre os títulos em alta e no TOP 10 da plataforma.

Todo mundo gosta de uma maratona boa e envolvente, mas encontrar o filme certo em meio a tantas possibilidades nem sempre é tão simples. Por isso, uma curadoria faz a diferença na hora de escolher uma produção que realmente combine com o clima do fim de semana, seja para rir, se emocionar ou acompanhar uma história cheia de tensão.



Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista recheada de boas opções para quem quer aproveitar o tempo livre nos dias 26 e 27 de setembro e encontrar algo interessante para assistir no Prime Video.

4 filmes para ver agora no Prime Video

A Hipótese do Amor

Esses filmes do Prime Video são perfeitos para o seu final de semana - Foto: Divulgação

Olive Smith, interpretada por Lili Reinhart, é uma estudante de PhD em Biologia na Universidade Stanford que prefere dedicar sua vida aos estudos a se envolver em relacionamentos. A situação muda quando sua melhor amiga insiste que ela ainda não superou o antigo namoro e Olive decide provar o contrário.



Para sustentar a mentira, ela inventa um relacionamento falso com Adam Carlsen, um dos professores mais respeitados e temidos da instituição. O que começa como uma combinação conveniente, porém, ganha novos contornos quando a química entre os dois aparece e transforma a farsa em algo muito diferente do planejado.

O Aniversário

Esse filme do Prime Video é perfeito para ver no fim de semana - Foto: Divulgação

A família Taylor parece viver uma vida perfeita. Ellen e Paul estão comemorando 25 anos de casamento ao lado dos quatro filhos, Josh, Anna, Cynthia e Birdie, em um ambiente marcado por conforto, histórias familiares e aparente união. Tudo começa a mudar quando uma antiga aluna de Ellen reaparece como namorada do filho mais novo.



A presença de Liz dentro da família provoca tensões e coloca antigas lealdades à prova. Ela faz parte de um movimento controverso chamado “A Mudança”, que passa a trazer à superfície conflitos e rachaduras que estavam escondidos dentro daquela casa aparentemente perfeita.

Assassino Por Acaso

Filme de ação e comédia do Prime Video é ideal para agitar o fim de semana - Foto: Divulgação

Gary Johnson, vivido por Glen Powell, é apresentado como o assassino profissional mais procurado de Nova Orleans. A realidade, porém, é bem diferente: ele trabalha para a polícia e assume diferentes identidades para investigar pessoas que procuram seus serviços para matar outras.



Durante uma operação, Gary conhece uma mulher desesperada que tenta escapar do marido abusivo. Ao assumir uma de suas falsas personas para ajudá-la, ele acaba se envolvendo emocionalmente e começa a questionar os limites entre seu trabalho, sua identidade e a possibilidade de realmente se tornar aquilo que finge ser.

Na Frieza da Realidade

Filme é uma das melhores opções do catálogo do Prime Video - Foto: Divulgação

Em Na Frieza da Realidade, Ava deixa a prisão determinada a reconstruir a própria vida e recuperar aquilo que acredita ter perdido. O plano de recomeço, entretanto, é interrompido por uma situação brutal que muda completamente seus objetivos.



Depois de testemunhar o assassinato do irmão, ela passa a ser perseguida e precisa lutar para continuar viva em uma cidade marcada pela violência. A busca por sobrevivência transforma sua tentativa de recomeço em uma jornada cada vez mais perigosa.