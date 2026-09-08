5 filmes viciantes da Netflix que vão te prender até o último minuto

Estamos no meio da semana, e junto com a rotina corrida também aparece aquela vontade de encontrar uma boa produção para assistir no tempo livre.

Para quem prefere histórias capazes de despertar curiosidade logo nos primeiros minutos, a Netflix reúne diversas opções de suspense que podem transformar uma noite comum em uma sessão de cinema.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Nem sempre, porém, existe tempo suficiente para começar uma série longa ou acompanhar uma produção superelaborada. Em meio aos compromissos do dia a dia, um filme simples, divertido e cheio de tensão pode ser exatamente o que falta para aproveitar algumas horas de descanso sem precisar planejar uma longa maratona.

O catálogo da Netflix é recheado de filmes para todos os gostos, mas encontrar uma produção que realmente consiga prender a atenção até os créditos finais pode fazer toda a diferença.



Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista recheada de boas opções para quem gosta de suspense e procura filmes capazes de manter a tensão do início ao fim.

5 filmes para ver agora na Netflix

Bagagem de Risco

Cena de Bagagem de Risco - Foto: Divulgação

O clima natalino de Bagagem de Risco parece apontar inicialmente para uma história leve, marcada por amor e esperança. A situação muda completamente quando um homem comum, interpretado por Taron Egerton, se vê envolvido em uma trama de crime e violência enquanto está prestes a ser pai.



A tensão aumenta conforme os problemas pessoais do casal se misturam a uma história de sequestros e identidades ameaçadas. O filme aproxima o público dos personagens e transforma cada nova virada em motivo de preocupação, criando uma experiência que fica cada vez mais nervosa.

O Assassino

Cena de O Assassino - Foto: Divulgação

Em O Assassino, David Fincher transforma a rotina metódica de um assassino interpretado por Michael Fassbender em uma fonte constante de tensão. Frio, calculista e extremamente cuidadoso, o protagonista não precisa correr ou demonstrar desespero para fazer o espectador permanecer em alerta.



É justamente a tranquilidade diante de situações potencialmente violentas que torna a experiência tão envolvente. A impressão é de que alguma coisa pode explodir a qualquer momento, enquanto o personagem segue sua rotina aparentemente controlada.

Até a Última Gota

Cena de Até a Última Gota - Foto: Divulgação

Até a Última Gota acompanha Janiyah, uma mãe solo que enfrenta uma realidade marcada por dificuldades. Desde os primeiros minutos, o filme estabelece um ambiente pesado e instável, criando uma sensação de sufocamento que acompanha a protagonista durante a história.



O que inicialmente parece caminhar apenas pelo drama social ganha contornos cada vez mais intensos de suspense. A luta de Janiyah coloca uma pessoa comum diante de circunstâncias extremas, fazendo com que a tensão aumente enquanto ela tenta lidar com uma situação aparentemente impossível.

O Poço

Cena de O Poço - Foto: Divulgação

O Poço aposta em uma premissa perturbadora para construir seu suspense. A história se passa em uma prisão vertical na qual a comida desce de andar em andar, criando um sistema capaz de revelar rapidamente o desespero e a violência entre aqueles que estão presos.



Cada novo nível acrescenta uma camada de tensão e incerteza à narrativa. A sensação de confinamento aproxima o espectador dos personagens e faz com que fome, medo e violência se tornem elementos permanentes de uma experiência difícil de esquecer.

Bird Box

Cena de Bird Box - Foto: Divulgação

Bird Box começa apresentando um mundo já tomado por uma ameaça misteriosa. Sandra Bullock aparece acompanhada por duas crianças e deixa claro que elas não podem tirar as vendas dos olhos, estabelecendo imediatamente uma pergunta capaz de conduzir toda a história: como sobreviver sem enxergar?



Qualquer descuido pode ter consequências fatais, enquanto a narrativa alterna acontecimentos do presente com flashbacks que ajudam a revelar como aquele cenário chegou à situação mostrada. O resultado é uma experiência angustiante, misteriosa e capaz de manter a atenção até o fim.