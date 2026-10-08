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6 episódios: nova série da Netflix promete tensão e reviravoltas impressionantes

Obra estreou nesta quinta-feira, 8, na plataforma

Edvaldo Sales
Por
Obra estreou nesta quinta-feira, 8, na plataforma
Obra estreou nesta quinta-feira, 8, na plataforma - Foto: Divulgação

Chegou na Netflix nesta quinta-feira, 8, a minissérie ‘Profundezas’, que promete muito suspense e reviravoltas impressionantes em apenas seis episódios.

A obra é estrelada por Josh Hartnett (‘Armadilha’) e Charlie Heaton (‘Stranger Things’) e pode agradar aqueles que gostam de uma atmosfera que remete às obras do autor Stephen King.

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Qual é a história da minissérie Profundezas?

A história acompanha Calvin Penney, um pescador de bom coração, porém teimoso, que vive em uma pequena cidade em Newfoundland, ainda assombrado pela morte misteriosa de seu pai décadas atrás.

Quando uma criatura marinha não identificada começa a aterrorizar sua cidade natal, Calvin precisa lutar para manter sua unida comunidade.

Determinado a proteger seu filho Wade e o resto de sua família, ele se une a uma pesquisadora marinha interpretada por Mackenzie Davis (‘Não Fale o Mal’) para confrontar a criatura e desvendar os segredos enterrados da ilha antes que seja tarde demais.

Minissérie promete bastante reviravoltas na trama

Os criadores da nova minissérie da Netflix garantiram que o programa tem bastante reviravoltas, além de explorar temas como família, comunidade e mudança. Além disso, tem suspense eletrizante e humor cativante.

Profundezas é uma ótima escolha para maratonar

A série é uma recomendação ideal para quem aprecia thrillers de sobrevivência, histórias com criaturas misteriosas e relações familiares

Além disso, é a escolha perfeita para quem procura uma maratona intensa, com atuações marcantes e muitos segredos desvendados ao longo dos seis episódios.

Assista ao trailer de Profundezas:

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