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SUCESSO ABSOLUTO!

Série da Netflix soma mais de 45 milhões de horas assistidas em 4 dias

Produção baseada em clássico da literatura americana combina drama familiar e suspense

Beatriz Santos
Por
Minissérie alcançou 6,5 milhões de visualizações em apenas quatro dias
Minissérie alcançou 6,5 milhões de visualizações em apenas quatro dias - Foto: Divulgação

Para quem quer aproveitar o tempo livre durante a semana e fugir do tédio sem começar uma série interminável, A Leste do Éden pode ser uma opção certeira.

A produção da Netflix, lançada em 2026, chegou ao catálogo com uma proposta ambiciosa e rapidamente chamou a atenção do público: foram 6,5 milhões de visualizações em apenas quatro dias, resultado que colocou a série no primeiro lugar entre as produções de língua inglesa mais assistidas da plataforma no período.

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Com sete episódios e duração total próxima de sete horas, a temporada pode ser encaixada mesmo em uma rotina corrida. É possível avançar aos poucos, assistindo a um episódio por dia, ou reservar algumas horas para uma maratona durante a semana.

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O desempenho inicial também colocou a adaptação entre os lançamentos de maior destaque do momento e ajudou a aumentar o interesse pelo livro que deu origem à história.

Criada por Zoe Kazan e estrelada por Florence Pugh, a produção revisita o clássico homônimo de John Steinbeck, publicado originalmente em 1952. A trama acompanha gerações das famílias Trask e Hamilton no Vale de Salinas, na Califórnia, enquanto explora conflitos familiares, culpa, escolhas e a disputa entre o bem e o mal.

Um fenômeno que começou em poucos dias

Entre 28 de setembro e 4 de outubro, a série alcançou 6,5 milhões de visualizações e liderou o ranking mundial de produções de língua inglesa da Netflix.

o mesmo período, Monstro: A História de Lizzie Borden apareceu em segundo lugar, com 5,7 milhões de visualizações, enquanto o reboot de A Different World ficou na terceira posição, com 5,1 milhões.

O resultado chama atenção principalmente pela velocidade com que foi alcançado. A produção estava disponível havia apenas quatro dias quando registrou os números, acumulando 45,5 milhões de horas assistidas no período.

Apesar da liderança entre as séries em inglês, a produção não foi o conteúdo mais visto da Netflix naquela semana. O primeiro lugar geral ficou com o filme Unabomber, estrelado por Jacob Tremblay, que somou 24,9 milhões de visualizações em sua segunda semana. The Widower: ‘Til Death Do Us Part alcançou 11,6 milhões, enquanto Cartas de Redenção registrou 9,3 milhões.

O sucesso também ultrapassou o streaming. A Penguin Classics registrou um aumento de 200% nas vendas do romance depois que a Netflix anunciou oficialmente a adaptação.

Uma história familiar marcada pelo conflito

A série parte do romance de Steinbeck para construir uma interpretação moderna da história. A narrativa acompanha os destinos das famílias Trask e Hamilton ao longo de diferentes gerações e explora temas como rivalidade, culpa, escolhas e a eterna disputa entre o bem e o mal.

A trama começa na Nova Inglaterra antes de chegar ao Vale de Salinas, na Califórnia. Embora preserve elementos centrais da obra literária, a adaptação não busca reproduzir integralmente o livro.

A família Hamilton perde espaço na versão televisiva, enquanto Cathy Ames, interpretada por Florence Pugh, ganha uma importância muito maior. A escolha coloca uma das figuras mais fascinantes da obra no centro da narrativa e permite que a série investigue com mais atenção sua trajetória.

A mudança, porém, também cria um desafio para a produção. Quanto mais a história se concentra em Cathy, maior é a dificuldade de manter o mesmo nível de interesse quando ela deixa de ocupar o centro da narrativa.

Florence Pugh é o grande destaque

É Florence Pugh quem sustenta boa parte da produção. A atriz constrói uma Cathy mais contida, sem transformar sua crueldade em uma sucessão de grandes explosões. A inquietação da personagem aparece principalmente nos pequenos gestos, nos olhares e na maneira aparentemente tranquila com que observa as pessoas ao seu redor.

Na obra original, Cathy representa uma forma quase absoluta de maldade. A série, por outro lado, tenta investigar as circunstâncias que contribuíram para moldar a personagem e sua relação com os limites impostos a ela.

Essa escolha deixa Cathy mais complexa, mas também diminui parte do mistério que existe na personagem de Steinbeck. Ao tentar explicar suas ações, a adaptação acaba reduzindo um pouco a força perturbadora de uma figura que pratica o mal simplesmente porque pode.

Pugh, entretanto, consegue equilibrar as duas dimensões. Sua interpretação abraça a nova abordagem sem eliminar completamente a ameaça que acompanha Cathy. Em alguns momentos, ela parece vítima das circunstâncias; em outros, é assustadora, e as duas características conseguem coexistir.

A atriz também cresce quando divide a tela com Mike Faist, responsável por interpretar Charles. Apesar de ter menos tempo em cena, o ator constrói uma relação especialmente tensa com Cathy. Os encontros entre os dois estão entre os momentos mais imprevisíveis da temporada.

Christopher Abbott, como Adam, não alcança o mesmo impacto. Parte dessa dificuldade está no próprio espaço destinado ao personagem, já que a atenção constante dada a Cathy faz com que Adam e outras figuras importantes pareçam secundárias em determinados momentos.

Vale a pena?

Sim. Para quem gosta de tramas de suspense, dramas familiares e histórias que exploram o lado mais sombrio dos personagens, A Leste do Éden merece entrar na lista. A produção tem uma atmosfera envolvente, uma protagonista inquietante e uma história cheia de conflitos que pode prender principalmente quem procura algo diferente para assistir durante a semana.

O formato também ajuda. Com sete episódios e cerca de sete horas de duração total, a série não exige um compromisso longo e pode ser acompanhada aos poucos, mesmo para quem tem uma rotina cheia.

O desempenho inicial mostra que a aposta da Netflix já encontrou seu público, enquanto o aumento nas vendas do livro indica que a adaptação também despertou uma nova curiosidade pelo clássico de John Steinbeck.

Para quem quer aproveitar algumas horas livres e fugir do tédio com uma história de suspense e drama, pode ser uma escolha capaz de salvar a maratona.

Veja o trailer de A Leste do Éden!

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