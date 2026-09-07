6 filmes na Netflix para assistir com a família neste feriado (07/09)

Finalmente chegou o feriado de 7 de setembro e, com ele, uma oportunidade para desacelerar e aproveitar algumas horas longe da rotina. Se a ideia é descansar, reunir a família e escolher um filme que agrade a diferentes idades, a Netflix tem opções para todos os gostos.

Com um catálogo enorme, porém, nem sempre é fácil decidir o que assistir. Entre tantos lançamentos e produções disponíveis na plataforma, uma boa curadoria pode fazer toda a diferença para evitar minutos preciosos rolando a tela em busca de alguma coisa interessante.

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Pensando em quem quer transformar o feriado em uma sessão de cinema em casa, o Cineinsite A TARDE reuniu seis filmes de diferentes gêneros, passando por animação, fantasia, musical, aventura e drama. São produções que conseguiram conquistar a crítica e que também podem funcionar muito bem para uma sessão compartilhada.



E não é preciso esperar até a noite para começar. Para quem quer aproveitar o dia e fugir do tédio, dá para escolher um dos títulos, preparar a pipoca e ocupar o sofá com uma história capaz de divertir crianças e adultos, seja com humor, aventura, emoção ou mundos fantásticos.

6 filmes para ver agora na Netflix

Shrek

Cena de Shrek - Foto: Divulgação

Um dos maiores fenômenos da animação dos anos 2000 continua funcionando mais de duas décadas depois. A história acompanha Shrek, um ogro que vê a tranquilidade de seu pântano desaparecer quando diversas criaturas de contos de fadas são expulsas de suas casas pelo Lorde Farquaad.



Para recuperar a própria paz, ele aceita partir em uma missão para resgatar a princesa Fiona. A aventura brinca com os clichês das histórias de princesas e combina humor infantil com piadas que podem ganhar outro significado para os adultos.

Rotten Tomatoes: 89% (crítica) | 90% (público)

89% (crítica) | 90% (público) Duração: 1h30min

A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas

Cena de A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas - Foto: Divulgação

Uma viagem em família se transforma em uma missão para salvar a humanidade quando uma revolta tecnológica toma conta do planeta. No centro da história está Katie Mitchell, uma jovem criativa prestes a começar uma nova etapa da vida longe de casa.



Seu pai decide transformar a ida para a faculdade em uma última viagem com toda a família, mas os Mitchell acabam no meio de um apocalipse de robôs. A animação mistura ação, humor e uma história sobre as dificuldades de comunicação entre pais e filhos.

Rotten Tomatoes: 97% (crítica) | 89% (público)

97% (crítica) | 89% (público) Duração: 1h54min

Wicked

Cena de Wicked - Foto: Divulgação

Cynthia Erivo e Ariana Grande protagonizam a adaptação do famoso musical da Broadway ambientado no universo de O Mágico de Oz. A trama acompanha Elphaba, uma jovem incompreendida por causa de sua pele verde, e Glinda, popular e acostumada aos privilégios.



As duas se conhecem na Universidade Shiz e desenvolvem uma amizade improvável. O encontro com o Mágico de Oz coloca as personagens diante de escolhas que mudam seus destinos, enquanto fantasia, números musicais e amizade conduzem a história.

Rotten Tomatoes: 88% (crítica) | 95% (público)

88% (crítica) | 95% (público) Duração: 2h40min

A Viagem de Chihiro (2001)

Cena de A Viagem de Chihiro - Foto: Divulgação

Chihiro é uma garota de 10 anos que acredita que todo o universo deve atender aos seus caprichos. Ao descobrir que vai se mudar, fica furiosa e, durante a viagem, percebe que seus pais se perderam no caminho para a nova cidade.



Ao atravessarem um túnel aparentemente sem fim, a família chega a uma cidade sem habitantes. Depois que seus pais comem a comida de uma das casas e se transformam em gigantescos porcos, Chihiro inicia uma jornada por um mundo fantástico povoado por seres sobrenaturais, onde humanos não são bem-vindos.

Rotten Tomatoes: 96% (crítica) | 96% (público)

96% (crítica) | 96% (público) Duração: 2h5min

Adoráveis Mulheres (2019)

Cena de Adoráveis Mulheres - Foto: Divulgação

As irmãs Jo (Saoirse Ronan), Beth (Eliza Scanlen), Meg (Emma Watson) e Amy (Florence Pugh) amadurecem durante a passagem da adolescência para a vida adulta, enquanto os Estados Unidos atravessam a Guerra Civil.



Com personalidades completamente diferentes, elas enfrentam os desafios de crescer e seguir caminhos próprios, mas permanecem unidas pelo amor que nutrem umas pelas outras. O drama combina relações familiares, amadurecimento e diferentes perspectivas sobre a vida.

Rotten Tomatoes: 95% (crítica) | 92% (público)

95% (crítica) | 92% (público) Duração: 2h15min

Criaturas Extraordinariamente Brilhantes

Cena de Criaturas Extraordinariamente Brilhantes - Foto: Divulgação

Em Criaturas Extraordinariamente Brilhantes, uma viúva chamada Tova trabalha em um aquário e forma uma parceria improvável com Marcellus, um polvo-gigante ranzinza que vive em um dos tanques, e com um jovem rapaz que acaba de chegar à cidade em busca de uma família.



Juntos, eles irão desvendar um mistério que levará a uma descoberta capaz de mudar suas vidas. A jornada restabelece a capacidade de encantamento e ajuda a curar, principalmente, o coração de Tova.