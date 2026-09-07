Série de ação do Prime Video com 8 episódios para esta segunda (07/09)

O feriado de segunda-feira, 7, chega como uma oportunidade para escapar do ritmo acelerado da semana e finalmente encontrar tempo para uma boa maratona.

Para quem busca uma história capaz de alternar suspense, ação e comédia, Parceiras no Crime, série lançada em 2026 no Prime Video, oferece uma opção envolvente para ocupar o tempo livre durante a folga ou ao longo dos próximos dias.

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Com oito episódios de aproximadamente 50 minutos cada, a produção soma cerca de oito horas de duração e acabou passando despercebida entre os assinantes da plataforma. A trama acompanha duas amigas que precisam fugir depois que uma delas descobre um segredo capaz de colocar ambas na mira de criminosos.

A série é estrelada por Octavia Spencer e Hannah Waddingham e aposta principalmente na química entre as protagonistas para conduzir uma história repleta de perseguições, mistérios, confrontos e situações bem-humoradas.



Uma amizade colocada à prova

A vida de Debbie muda completamente quando ela descobre que Judith, sua melhor amiga há mais de duas décadas, leva uma vida dupla como assassina profissional ligada a uma organização secreta.

A revelação acontece em meio a uma situação ainda mais perigosa. Depois que uma missão dá errado, as duas passam a ser perseguidas por inimigos dispostos a eliminá-las. Debbie, que levava uma vida aparentemente comum, precisa confiar justamente na amiga que escondia uma parte enorme de sua identidade.

Ao mesmo tempo, antigos segredos, mentiras e ressentimentos começam a aparecer. Enquanto tentam escapar da conspiração que se torna cada vez maior, Debbie e Judith precisam descobrir se a amizade construída durante tantos anos será suficiente para mantê-las vivas.

Ação mantém o ritmo da maratona

Embora a premissa misture elementos já conhecidos de histórias sobre assassinos profissionais e comédia de ação, a produção consegue encontrar seus melhores momentos nas sequências de confronto.

As cenas passam por diferentes ambientes, incluindo carros e edifícios, e apresentam perseguições, lutas e tiroteios que ajudam a manter a narrativa movimentada. A ação também procura respeitar as diferenças entre as protagonistas.

Judith, treinada durante décadas, demonstra habilidades compatíveis com sua experiência. Debbie, por outro lado, reage como uma pessoa comum que foi inesperadamente colocada em uma situação de perigo. A diferença entre as duas ajuda a tornar os confrontos mais divertidos e variados.

A direção também valoriza o trabalho da equipe de dublês, com coreografias que privilegiam movimentos compreensíveis e evitam depender excessivamente de cortes rápidos.

Dupla é o principal acerto

O grande destaque de Parceiras no Crime está na relação entre Octavia Spencer e Hannah Waddingham. As atrizes conseguem transmitir a intimidade de duas pessoas que se conhecem há muitos anos, fazendo com que a amizade seja mais do que apenas um recurso para movimentar a história.

A cumplicidade entre Debbie e Judith também abre espaço para momentos de humor que surgem em meio às situações de perigo. Mesmo quando o roteiro recorre a soluções previsíveis, a dinâmica entre as personagens mantém a narrativa interessante.

A produção ainda explora o lado emocional dessa relação ao mostrar como a descoberta dos segredos de Judith abala a confiança construída entre as duas. A amizade passa a ser testada justamente quando elas mais precisam uma da outra.

Mistério não é o único foco

A premissa chama atenção logo no início, mas a série não depende apenas das reviravoltas para sustentar os oito episódios. Parte importante da narrativa está justamente na relação entre as protagonistas e na maneira como elas lidam com os acontecimentos.

O roteiro, porém, segue caminhos conhecidos em diferentes momentos. Algumas revelações podem ser antecipadas e determinadas situações lembram outras produções do gênero, o que reduz o impacto de algumas surpresas.

Ainda assim, a mistura entre suspense, humor e ação impede que a temporada fique presa a apenas uma proposta. A história alterna momentos mais tensos com situações absurdas e passagens emocionais, criando uma experiência mais leve do que o conceito de assassinos profissionais poderia sugerir.

Nos episódios finais, a narrativa ganha força. As situações passam a ter mais peso, algumas decisões conseguem surpreender e o ritmo melhora em comparação com a primeira metade da temporada. O desfecho também deixa espaço para uma possível continuação.

Uma maratona para o feriado

Com episódios de cerca de 50 minutos, os oito capítulos totalizam aproximadamente oito horas de conteúdo. O formato permite tanto uma maratona durante o feriado quanto uma divisão ao longo da semana para quem prefere assistir aos poucos.

A duração também favorece a proposta da produção. Em vez de exigir um compromisso prolongado com dezenas de episódios, a temporada apresenta uma história fechada em apenas oito capítulos, com ação e mistério suficientes para manter o interesse até o final.

Para quem estava procurando uma produção para preencher as horas livres antes da retomada da rotina, a série oferece uma combinação acessível de gêneros, sem exigir que o espectador acompanhe uma trama excessivamente complexa.

Vale a pena?

Sim, principalmente para quem gosta de tramas com comédia, ação e suspense e procura uma produção simples para assistir durante o feriado. Parceiras no Crime não tenta reinventar as histórias sobre assassinos profissionais, mas encontra seu maior diferencial na parceria entre Octavia Spencer e Hannah Waddingham.

A série pode agradar especialmente quem prefere uma mistura de tensão e humor, com perseguições, mistérios e personagens que sustentam a narrativa mesmo quando o roteiro recorre a alguns clichês.

Com apenas oito episódios, também é uma alternativa prática para quem quer começar uma produção no feriado e concluir a temporada em aproximadamente oito horas, seja em uma única maratona ou distribuindo os capítulos ao longo da semana.