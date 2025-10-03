OPEN AIR
Ação a céu aberto: como é ver Missão Impossível no cinema gigante?
Com 325 m² de pura imersão, público em Salvador viveu noite eletrizante no Open Air
Por Beatriz Santos e Franciely Gomes
Nesta sexta-feira, 3, o quarto dia do Open Air Brasil em Salvador proporcionou fortes emoções com a exibição de Missão: Impossível – O Acerto Final e show da banda Herbert & Richard.
Considerado o maior cinema a céu aberto do mundo, o evento, apresentado pelo Ministério da Cultura e Nubank, em parceria com o Grupo A TARDE, transforma o Centro de Convenções em um palco de ação, música e experiências cinematográficas únicas.
Se assistir a um filme de ação em uma sala tradicional de cinema já é uma experiência extraordinária, imaginar as cenas de perseguição e acrobacias de Tom Cruise em uma tela de 325 m² é algo que transcende o comum. No Open Air Brasil, o público mergulhou nas missões de Ethan Hunt sob o céu estrelado da capital baiana, com som envolvente, vibração coletiva e uma imersão que só o cinema a céu aberto é capaz de proporcionar.
Em Missão: Impossível – O Acerto Final, Ethan Hunt (Tom Cruise) retorna pela oitava vez para enfrentar um de seus maiores desafios: a ascensão da Inteligência Artificial no sistema global de computadores. Determinado a impedir as consequências devastadoras dessa nova ameaça, o agente precisa agir rápido para evitar que governos e organizações poderosas usem a tecnologia para oprimir e controlar.
Na plateia, Alexandre Saldanha disse que a experiência de assistir Missão Impossível em uma tela gigante foi algo único. "Não é como ver no cinema ou em casa, é muito diferente. Me senti dentro do filme, o som é de qualidade, deu até uma tremidinha", brincou.
Apesar de já ter visto o longa outras duas vezes - com direito a IMAX e tudo -, Henrique Lago afirmou que a experiência do Open Air foi a melhor: "O tamanho da tela provoca uma imersão muito maior, a qualidade da tela e a estrutura também são absurdas. Salvador está precisando de eventos como esse, sem preços abusivos e fora de shopping", opinou.
Ingressos e programação do Open Air Brasil
Os ingressos para o Open Air Brasil estão sendo vendidos na plataforma Sympla. Confira a programação completa do evento abaixo:
- Dia 30 de setembro (terça-feira): “3 Obás de Xangô” + Show de Alice Caymmi
- Dia 1º de outubro (quarta-feira): “Malês” (pré-estreia com presença do diretor e elenco) + Show de Rachel Reis
- Dia 2 de outubro (quinta-feira): “Pulp Fiction - Tempo de Violência”
- Dia 3 de outubro (sexta-feira): “Missão: Impossível – O Acerto Final” + Show da banda Herbert & Richard
- Dia 4 de outubro (sábado): “Lilo & Stitch” (live-action) + “F1 – O Filme” (sessões independentes)
- Dia 5 de outubro (domingo): “Meu Amigo Totoro” + “Thelma & Louise” (sessões independentes)
- Dia 7 de outubro (terça-feira): “Pecadores”
- Dia 8 de outubro (quarta-feira): “Uma Batalha Após a Outra”
- Dia 9 de outubro (quinta-feira): “Ó Paí, Ó” (sessão especial de 18 anos) + Show de Majur
- Dia 10 de outubro (sexta-feira): “Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda” + Show da banda Herbert & Richard
- Dia 11 de outubro (sábado): “Como Treinar o Seu Dragão” (live-action) + “Quarteto Fantástico: Primeiros Passos” (sessões independentes)
- Dia 12 de outubro (domingo): Show da Banda Didá + “A Menina e o Pote” (curta-metragem) + “A Pequena Sereia” (live-action) (sessões independentes)
