Ação a céu aberto: como é ver Missão Impossível no cinema gigante?

Nesta sexta-feira, 3, o quarto dia do Open Air Brasil em Salvador proporcionou fortes emoções com a exibição de Missão: Impossível – O Acerto Final e show da banda Herbert & Richard.

Considerado o maior cinema a céu aberto do mundo, o evento, apresentado pelo Ministério da Cultura e Nubank, em parceria com o Grupo A TARDE, transforma o Centro de Convenções em um palco de ação, música e experiências cinematográficas únicas.

Se assistir a um filme de ação em uma sala tradicional de cinema já é uma experiência extraordinária, imaginar as cenas de perseguição e acrobacias de Tom Cruise em uma tela de 325 m² é algo que transcende o comum. No Open Air Brasil, o público mergulhou nas missões de Ethan Hunt sob o céu estrelado da capital baiana, com som envolvente, vibração coletiva e uma imersão que só o cinema a céu aberto é capaz de proporcionar.

Em Missão: Impossível – O Acerto Final, Ethan Hunt (Tom Cruise) retorna pela oitava vez para enfrentar um de seus maiores desafios: a ascensão da Inteligência Artificial no sistema global de computadores. Determinado a impedir as consequências devastadoras dessa nova ameaça, o agente precisa agir rápido para evitar que governos e organizações poderosas usem a tecnologia para oprimir e controlar.

Na plateia, Alexandre Saldanha disse que a experiência de assistir Missão Impossível em uma tela gigante foi algo único. "Não é como ver no cinema ou em casa, é muito diferente. Me senti dentro do filme, o som é de qualidade, deu até uma tremidinha", brincou.

Apesar de já ter visto o longa outras duas vezes - com direito a IMAX e tudo -, Henrique Lago afirmou que a experiência do Open Air foi a melhor: "O tamanho da tela provoca uma imersão muito maior, a qualidade da tela e a estrutura também são absurdas. Salvador está precisando de eventos como esse, sem preços abusivos e fora de shopping", opinou.

