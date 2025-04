Ainda Estou Aqui tem futuro incerto após disputa com advogado

‘Ainda Estou Aqui’ venceu o Oscar de Melhor Filme Internacional - Foto: Divulgação

A marca "Ainda Estou Aqui", que dá nome ao filme vencedor do Oscar e ao livro de Marcelo Rubens Paiva, é alvo de uma disputa Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi)

A Videofilmes, produtora fundada por Walter Salles e João Moreira Salles, apresentou pedido de registro em 20 de agosto de 2024. Segundo o Splash, a solicitação ainda não foi aprovada pelo órgão

Meses depois, no entanto, o advogado João Paulo Gaia Duarte entrou com outro pedido para registro da mesma marca. Ele aparece como sócio de um escritório de advocacia localizado em Maceió.

Produtora de Walter Salles entrou com uma contestação no dia 20 de fevereiro de 2025, dias antes da cerimônia do Oscar. A oposição tem até 15 meses para ser analisada, de acordo com o site do Inpi.

Ambos não se posicionaram sobre o assunto

O filme

O longa vencedor do Oscar de melhor filme internacional chega ao catálogo do Globoplay neste domingo, 6. Além da categoria, o filme também concorreu em melhor atriz, com Fernanda Torres, e melhor filme. O filme brasileiro foi superado por "Anora" em ambas as categoria.

Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, publicado em 2015, o filme narra a história de Eunice Paiva (mãe do escritor). Ela enfrenta a violência do regime ditatorial depois da prisão e do desaparecimento do marido, o deputado cassado Rubens Paiva.