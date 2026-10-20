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RENOVAÇÃO

American Horror Story é renovada para a 14ª temporada; saiba detalhes

Nova temporada chega após recorde de audiência no streaming

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Cena da 13ª temporada de American Horror Story
Cena da 13ª temporada de American Horror Story - Foto: Divulgação/FX

A série American Horror Story foi renovada para a 14ª temporada pela FX, uma semana antes da exibição do episódio final da 13ª temporada. O anúncio ocorre após a atual temporada registrar a maior estreia em streaming da história da franquia.

O primeiro episódio entrou no Top 10 da Nielsen e também marcou o maior lançamento de Ryan Murphy no Hulu e no Disney+.

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Em 2020, a produção havia recebido uma encomenda de três temporadas, da 11ª à 13ª, o que levou ao público a acreditar que a série terminaria na temporada atual. Antes da estreia dos novos episódios, Murphy já havia declarado que tinha planos para franquia.

Desde 2011, a série acumula mais de 100 indicações ao Emmy e 17 vitórias. A produção criada por Ryan Murphy e Brad Falchuk é a série de uma hora mais longeva da história da FX.

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A 13ª temporada é um crossover que se passa em Nova York, centrado no Apollyon, um prédio residencial misterioso ligado a um portal para o Inferno no porão.

O elenco conta com atores conhecidos em temporadas anteriores como Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe, Leslie Grossman e Jessica Lange, entre outros. A produção é realizada pela 20th Television.

Os episódios 11 e 12 da 13ª temporada serão exibidos na quinta-feira, 22 de outubro, o episódio final está marcado para próxima quinta-feira, 29.

Veja o trailer da 13ª temporada!

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