RENOVAÇÃO
American Horror Story é renovada para a 14ª temporada; saiba detalhes
Nova temporada chega após recorde de audiência no streaming
A série American Horror Story foi renovada para a 14ª temporada pela FX, uma semana antes da exibição do episódio final da 13ª temporada. O anúncio ocorre após a atual temporada registrar a maior estreia em streaming da história da franquia.
O primeiro episódio entrou no Top 10 da Nielsen e também marcou o maior lançamento de Ryan Murphy no Hulu e no Disney+.
Em 2020, a produção havia recebido uma encomenda de três temporadas, da 11ª à 13ª, o que levou ao público a acreditar que a série terminaria na temporada atual. Antes da estreia dos novos episódios, Murphy já havia declarado que tinha planos para franquia.
Desde 2011, a série acumula mais de 100 indicações ao Emmy e 17 vitórias. A produção criada por Ryan Murphy e Brad Falchuk é a série de uma hora mais longeva da história da FX.
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A 13ª temporada é um crossover que se passa em Nova York, centrado no Apollyon, um prédio residencial misterioso ligado a um portal para o Inferno no porão.
O elenco conta com atores conhecidos em temporadas anteriores como Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe, Leslie Grossman e Jessica Lange, entre outros. A produção é realizada pela 20th Television.
Os episódios 11 e 12 da 13ª temporada serão exibidos na quinta-feira, 22 de outubro, o episódio final está marcado para próxima quinta-feira, 29.