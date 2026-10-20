Série de espionagem da Netflix retorna após quase 2 anos de pausa

Os fãs de suspense e espionagem já têm um motivo para ficar de olho nos próximos lançamentos da Netflix. Depois de conquistar milhões de espectadores com uma trama repleta de assassinatos, segredos políticos e reviravoltas, uma das séries britânicas mais elogiadas do gênero está prestes a retornar ao catálogo com uma nova temporada.

Lançada em dezembro de 2024, Black Doves conquistou espaço entre as produções mais assistidas da plataforma, acumulando mais de 45 milhões de visualizações durante as seis semanas em que permaneceu no TOP 10.

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O sucesso também se refletiu na avaliação da crítica, com 92% de aprovação no Rotten Tomatoes. Agora, após quase dois anos de espera, a série estrelada por Keira Knightley tem retorno previsto para 5 de novembro, com novos capítulos que prometem ampliar os riscos enfrentados pelos protagonistas.

Criada e escrita por Joe Barton, a produção combina espionagem, ação e drama em uma história na qual ninguém parece estar completamente seguro. Entre uma vida familiar construída sobre segredos e uma investigação que ameaça desencadear uma crise internacional, a trama aposta em personagens complexos e relações pessoais capazes de mudar o rumo dos acontecimentos.

Qual é a história de Black Doves?

Ambientada em Londres durante o período natalino, Black Doves acompanha Helen Webb (Keira Knightley), uma mulher que parece levar uma vida comum ao lado do marido e dos filhos, mas esconde uma identidade perigosa.

Casada com Wallace Webb (Andrew Buchan), um influente político britânico que ocupa o cargo de ministro da Defesa e é cotado como possível futuro primeiro-ministro, Helen mantém uma fachada de esposa dedicada e mãe de dois filhos. Por trás dessa rotina, porém, trabalha como espiã para a organização secreta Black Doves.

Há uma década, ela fornece informações confidenciais sobre o marido e o governo britânico à organização comandada pela misteriosa Reed (Sarah Lancashire). A rede de espionagem comercializa os dados obtidos por seus agentes, transformando informações privilegiadas em instrumentos de poder.

A situação muda quando Jason Davies (Andrew Koji), amante de Helen, é brutalmente assassinado. A morte abala a protagonista e ameaça comprometer a vida dupla que construiu ao longo dos anos. Determinada a descobrir os responsáveis pelo crime, ela passa a investigar o caso e se envolve em uma conspiração muito maior do que imaginava.

Para ajudá-la, Reed convoca Sam Young (Ben Whishaw), um antigo amigo de Helen e assassino profissional que estava afastado do serviço após uma missão mal-sucedida. De volta ao Reino Unido, ele assume a tarefa de protegê-la enquanto os dois tentam descobrir quem matou Jason e por quê.

A investigação conduz a dupla ao submundo londrino, onde traições, disputas de poder e interesses internacionais ameaçam transformar um assassinato em uma crise geopolítica. Ao mesmo tempo, Helen precisa lidar com o luto, os sentimentos pelo amante e os riscos de ter sua verdadeira identidade descoberta.

O que esperar da segunda temporada na Netflix?

A continuação promete aumentar a pressão sobre Helen e Sam, introduzindo um antagonista com maior importância para o desenvolvimento da história. A proposta é dar mais força à ameaça central e colocar os protagonistas diante de um adversário capaz de desafiar diretamente suas habilidades e estratégias.

Em entrevista ao The Hollywood Reporter, Joe Barton explicou que sentiu falta de um grande vilão na primeira temporada. Para o segundo ano, o criador pretende desenvolver um antagonista com maior presença na narrativa, oferecendo um novo desafio à dupla.

A mudança pode ampliar o alcance da trama, que já combina conflitos pessoais, violência e conspirações políticas. Com Helen cada vez mais exposta e Sam envolvido na tentativa de protegê-la, os novos episódios têm espaço para aprofundar as consequências das decisões tomadas anteriormente.

Além do retorno de Keira Knightley e Ben Whishaw, a série mantém Sarah Lancashire no elenco como Reed, a chefe de Helen. Andrew Buchan, Andrew Koji, Kathryn Hunter, Ella Lily Hyland e Paapa Essiedu também integram a produção.

Entre as novidades da segunda temporada estão Neve Campbell, Ambika Mod, Babou Ceesay e Sam Riley, que se juntam ao universo de espionagem da série.

A expectativa é que a continuação preserve os elementos que marcaram a estreia, mas amplie as ameaças e as relações entre os personagens. A presença de um antagonista mais significativo também pode dar maior unidade aos conflitos que movimentam a história.

Por que Black Doves conquistou o público?

Um dos principais diferenciais da produção está na combinação entre suspense de espionagem e drama humano. Embora a série apresente assassinatos, perseguições e investigações perigosas, o centro da narrativa está nas contradições dos personagens e nas escolhas que precisam fazer diante de situações extremas.

Helen, por exemplo, não é apenas uma espiã infiltrada no governo britânico. Ela também é uma mulher que construiu uma família, mantém relações afetivas complexas e precisa conciliar sentimentos pessoais com as exigências de uma profissão baseada em segredos.

A personagem de Keira Knightley se destaca justamente por essa multiplicidade. Sua lealdade não é simples, e suas decisões são influenciadas por diferentes vínculos, incluindo o casamento, a maternidade, o relacionamento com Jason e o trabalho para a organização secreta.

Keira Knightley é a estrela dessa série da Netflix - Foto: Divulgação

A morte do amante funciona como o acontecimento que rompe o equilíbrio dessa vida dupla. A partir daí, Helen precisa enfrentar as consequências de escolhas que antes pareciam controladas, colocando em risco tanto sua segurança quanto a estrutura familiar que construiu.



Sam também vai além da figura tradicional do assassino profissional. Interpretado por Ben Whishaw, ele é um personagem marcado por conflitos próprios, um código de honra e um passado que interfere em suas decisões. Sua relação com Helen não se resume à função de protegê-la: a amizade entre os dois constitui um dos principais eixos emocionais da trama.

A série também aborda a vida afetiva de Sam, que é homossexual e ainda mantém sentimentos por Michael (Omari Douglas), namorado que precisou deixar para trás quando fugiu do Reino Unido. Esse aspecto ajuda a construir um personagem com motivações próprias, sem limitar sua identidade à relação com a protagonista.

Londres natalina cria contraste com a violência

Outro elemento que contribui para a identidade de Black Doves é a ambientação. A história se passa em Londres durante o Natal, período normalmente associado à celebração, à convivência familiar e às luzes festivas.

Na série, porém, esse cenário contrasta com o ambiente sombrio da espionagem. As iluminações natalinas e a atmosfera urbana convivem com assassinatos, perseguições e conspirações que ameaçam sair do controle.

A direção de arte e a trilha sonora ajudam a construir essa oposição entre a aparência acolhedora da cidade e a realidade violenta enfrentada pelos protagonistas. O contraste reforça a ideia de que, por trás das fachadas aparentemente comuns, existem segredos capazes de transformar vidas.

As sequências de ação também têm papel importante. As cenas de violência são intensas e acompanham o avanço da investigação, mas não substituem o desenvolvimento das relações pessoais. A produção procura equilibrar o movimento do suspense com os dilemas emocionais que dão profundidade aos personagens.

Primeira temporada tem apenas seis episódios

Para quem ainda não assistiu à série ou precisa relembrar os acontecimentos antes da continuação, a primeira temporada continua disponível na Netflix. Com seis episódios, o primeiro ano apresenta a vida dupla de Helen, o assassinato de Jason e a parceria com Sam na busca pelos responsáveis pelo crime.

O formato enxuto facilita uma maratona antes da chegada dos novos capítulos. Em vez de prolongar a investigação por muitos episódios, a produção concentra os principais conflitos em uma temporada curta, alternando momentos de tensão, cenas de ação e diálogos que ajudam a revelar o passado dos personagens.

A história também apresenta a organização Black Doves e sua atuação no mercado de informações confidenciais, estabelecendo o contexto político que sustenta os acontecimentos. Ao longo da investigação, a trama amplia o alcance do assassinato e mostra como interesses aparentemente isolados podem fazer parte de uma rede de conspirações.

Vale a pena?

Sim, especialmente para quem gosta de séries de suspense criminal, espionagem e conspirações políticas. Black Doves reúne assassinatos misteriosos, investigações perigosas, ação e conflitos pessoais em uma narrativa que procura ir além das fórmulas tradicionais do gênero.

Keira Knightley se destaca ao interpretar uma protagonista dividida entre diferentes responsabilidades, enquanto Ben Whishaw dá profundidade a Sam, um assassino profissional que também enfrenta dilemas pessoais. A relação entre os dois sustenta boa parte do interesse da história, ao lado dos segredos que cercam a organização de espionagem.

O resultado é uma série que combina suspense e drama sem depender exclusivamente das cenas de ação. Com a segunda temporada prevista para 5 de novembro, os seis episódios iniciais são uma boa opção para quem deseja conhecer a produção antes da chegada dos novos capítulos.

Veja o trailer da nova temporada de Black Doves!