Após 25 anos, série vira fenômeno na Netflix com 563 milhões de views

Há 25 anos, uma série que acompanha a juventude e a transição de Clark Kent para Superman estreava na televisão e começava uma trajetória que terminaria apenas em 2011. Agora, em 2026, Smallville volta aos holofotes e encontra um novo público na Netflix.

Nesta sexta-feira, 16, data que marca os 25 anos da estreia do episódio piloto, a produção soma 563,8 milhões de horas assistidas e 36,3 milhões de visualizações na plataforma entre janeiro e junho deste ano.

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O desempenho mostra a força de uma obra que chegou ao catálogo do streaming mais de uma década depois do encerramento original e que, com todas as suas 10 temporadas disponíveis, apresenta Clark Kent, o Superman, para uma nova geração.

Na época, a série foi a responsável por popularizar o herói para a geração dos anos 2000 e até hoje é uma grande referência.

Aniversário de 25 anos coincide com novo sucesso

O episódio piloto foi exibido em 16 de outubro de 2001. Criada como uma produção focada na juventude de Clark Kent no interior do Kansas, a série explora os dramas da adolescência e o despertar de seus poderes antes de se tornar o herói que conhecemos hoje.

O aniversário da série também acontece um ano após a estreia de Superman (2025), filme dirigido por James Gunn e estrelado por David Corenswet, que apresentou uma nova versão do herói nos cinemas.

Primeira temporada lidera audiência

O interesse pela série não foi distribuído igualmente entre as 10 temporadas. A primeira foi a mais assistida entre janeiro e junho de 2026, acumulando 137 milhões de horas assistidas e 9 milhões de visualizações.

Na sequência aparecem a segunda temporada, com 87,4 milhões de horas assistidas e 5,3 milhões de visualizações, e a terceira, com 67,3 milhões de horas assistidas e 4,3 milhões de visualizações.

Mesmo sendo a temporada final, a décima também registrou números expressivos: foram 26,1 milhões de horas assistidas e 1,7 milhão de visualizações. Os números indicam que o interesse pela série também alcançou sua temporada final.

Por que a série voltou a fazer sucesso?

A chegada à Netflix é um dos fatores que ajudam a explicar o retorno de Smallville. A produção entrou no catálogo do streaming neste ano, com todas as 10 temporadas disponíveis, e rapidamente alcançou o TOP 10 da plataforma.

Em diversas regiões, como Alemanha, França, África do Sul e países do Oriente Médio, alcançou posições entre o 3 e o 9 nos rankings locais da Netflix.

A visibilidade proporcionada pelo streaming permite que uma produção encerrada há mais de uma década seja descoberta por espectadores que não acompanharam sua exibição original.

Mas a plataforma, sozinha, não explica a permanência da série entre os títulos procurados. O formato adotado pela produção facilita a maratona e ajuda a manter o interesse em uma história que se desenvolve ao longo de 10 temporadas.

Uma série feita para maratonar

Apesar de o número de temporadas parecer intimidador para quem nunca assistiu, Smallville utiliza uma estrutura que facilita a entrada de novos espectadores.

A produção segue, principalmente nas primeiras temporadas, o modelo do chamado “caso da semana”, com pessoas que desenvolvem habilidades ou sofrem transformações após a exposição a fragmentos de meteorito e à kryptonita. Em muitos episódios, Clark Kent precisa lidar com essas situações enquanto tenta esconder seus próprios poderes.

Essa estrutura permite acompanhar histórias diferentes sem depender exclusivamente de uma narrativa contínua. Ao mesmo tempo, existe um arco maior que conduz a trama, com a descoberta das origens de Clark, os conflitos com Lex Luthor e o desenvolvimento de seu destino como herói. Ao longo das temporadas, a série passa a dar mais espaço a essas histórias, mantendo o público interessado na trajetória do protagonista.

Veja o trailer da primeira temporada de Smallville: