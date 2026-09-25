Após “A Hipótese do Amor”, veja livros que virarão filmes e séries

Os fãs de literatura têm motivos a mais para comemorar! O romance “A Hipótese do Amor”, de Ali Hazelwood, lançado recentemente pela Prime Video, levando a história de Olive (Lili Reinhart) e Adam Carlsen (Tom Bateman) para as telas, faz parte de uma série de adaptações que prometem conquistar os leitores ao longo de 2026.

Confira outras obras que ganharam versões para filmes e séries:

Verity

Com 4 adaptações em menos de 2 anos, Colleen Hoover promete mais uma adaptação de sucesso, chegando como o puro suco do terror psicológico. O longa é estrelada por Dakota Johnson e Anne Hathaway.

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A história acompanha Lowen Asheigh (Dakota Johnson), uma escritora com dificuldades financeiras, que aceita uma proposta irrecusáve: concluir a série de livros de sucesso da renomada autora Verity Crawford (Anne Hathaway), depois de sofrer um grave e misterioso acidente a deixou incapacitada.

O que parecia ser uma oportunidade para mudar de vida, no entanto, acaba levando Lowen a descobrir segredos perturbadores sobre a escritora e sua família, e o melhor de tudo é que o filme estreia já já: 1º de outubro de 2026 (com sessões antecipadas a partir de 30 de setembro).

As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você

Do sucesso literário para os cinemas brasileiros, “As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você” marca a estreia de Any Gabrielly, ex-integrante do Now United, nos cinemas.

Baseado no livro de Fernanda Castro Lima, o drama acompanha Gabi (Any Gabrielly), uma jovem tímida e introspectiva que vê sua vida mudar completamente após perder a melhor amiga, Julia (Giulia Be), em um acidente.

Antes do acidente que interrompe sua vida, Julia deixa dez cartas para Gabi. Em cada uma delas, há um desafio que promete ajudá-la a enfrentar seus medos, viver novas experiências e lidar com o luto pela perda da amiga. A estreia é em 9 de outubro de 2026 nos cinemas.

Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita

De volta a Panem! O novo filme baseado no romance de Suzanne Collins revisita o universo de “Jogos Vorazes” 24 anos antes dos acontecimentos do primeiro filme da franquia e coloca Haymitch Abernathy (Woody Harrelson) no centro da história.

A trama começa na manhã da colheita dos 50º Jogos Vorazes, conhecidos como o Segundo Massacre Quaternário. Nesta edição especial, 48 jovens, quatro de cada distrito, são enviados para a arena, em uma competição ainda mais brutal.

O longa promete revelar os acontecimentos que marcaram a vida de Haymitch e ajudam a explicar como ele se tornou o mentor frio, solitário e alcoólatra apresentado na trilogia original. A adaptação chega em 19 de novembro nos principais cinemas.

Harry Potter e a Pedra Filosofal - série

Tem um presente de Natal melhor do que a estreia de uma nova adaptação de Harry Potter? Para os fãs do bruxinho mais amado da literatura, a resposta pode ser difícil de encontrar. A primeira temporada da nova série da HBO promete uma adaptação mais extensa do primeiro livro da saga de J.K. Rowling.

Com oito episódios, a produção acompanha Harry Potter em seu primeiro ano em Hogwarts, desde a descoberta de que é um bruxo até os acontecimentos envolvendo a misteriosa Pedra Filosofal. Estrelada por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger e Alastair Stout como Ron Weasley, a série estará disponivel na HBO e Max.

Messias de Duna

O universo de “Duna” está de volta às telonas. Dirigido por Denis Villeneuve, o terceiro filme da franquia é baseado em “Messias de Duna”, terceiro livro da saga de Frank Herbert, e se passa 12 anos após os acontecimentos de “Duna: Parte Dois”.

Na trama, Paul Atreides (Timothée Chalamet), agora é o Imperador do Universo Conhecido, mas seu governo enfrenta crises profundas. O fanatismo religioso em torno dele desencadeou uma guerra santa, conhecida como Jihad, que deixou bilhões de mortos por toda a galáxia. Enquanto isso, enfrenta conspirações políticas e visões aterrorizantes de futuro. A adaptação tem lançamento previsto para dezembro deste ano.