Após fracasso de Branca de Neve, Disney toma decisão drástica - Foto: Divulgação

A Disney decidiu cancelar o live-action de 'Enrolados', que estava em fase inicial de desenvolvimento. A decisão ocorre após a polêmica recepção de 'Branca de Neve', cujo desempenho nas bilheteiras ficou muito aquém do esperado.

O projeto de Enrolados contaria com direção de Michael Gracey, de 'O Rei do Show', e roteiro de Jennifer Kaytin Robinson. A ideia era trazer a história da princesa Rapunzel para as telas em uma nova versão live-action, mas o estúdio preferiu não seguir adiante após os resultados decepcionantes de Branca de Neve.

O filme da Branca de Neve arrecadou apenas 69 milhões de dólares nos Estados Unidos e 145 milhões mundialmente, bem abaixo do orçamento de 270 milhões de dólares. Além da baixa bilheteria, o longa foi alvo de críticas e sofreu um review bomb, prática em que usuários publicam avaliações negativas em massa para prejudicar a reputação de um produt



As polêmicas cercaram a produção desde o início e se intensificaram após o lançamento, influenciando a Disney a rever seus próximos projetos de live-action.