HOME > CINEINSITE
NOVIDADE

Brasil terá sua própria edição do Globo de Ouro; entenda

Premiação vai celebrar o talento nacional em grande festa

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

16/10/2025 - 18:42 h
Fernanda Torres, filha de Fernanda Montenegro, fez história ao levar o primeiro Globo de Ouro do Brasil
Fernanda Torres, filha de Fernanda Montenegro, fez história ao levar o primeiro Globo de Ouro do Brasil

O Globo de Ouro prepara um evento inédito para celebrar o entretenimento brasileiro em 2026. A cerimônia, prevista para acontecer em março, no Rio de Janeiro, vai homenagear artistas do cinema e da televisão do país.

De acordo com o portal norte-americano Variety, a celebração faz parte da estratégia da premiação para expandir sua presença global.

A presidente do Globo de Ouro, Helen Hoehne, afirmou que o evento reforça o compromisso de reconhecer talentos internacionais e destacou a importância do Brasil na indústria cultural.

“O Globo de Ouro tem uma longa história de reconhecimento de talentos internacionais, e o Brasil deu ao mundo algumas das vozes, histórias e visões artísticas mais extraordinárias. Estamos entusiasmados em celebrar e reconhecer esses incríveis artistas latino-americanos”, disse Helen.

Sean Penn surpreende e faz confissão sobre ator que mudou sua vida
Ator de Hollywood confessa que teve crânio esmagado para sobreviver
Aos 96 anos, Fernanda Montenegro revela segredo da lucidez

Ainda não foram divulgados os nomes dos homenageados ou dos artistas que devem ganhar destaque na cerimônia.

A iniciativa chega em um momento em que o Globo de Ouro busca retomar prestígio após polêmicas envolvendo racismo e corrupção nos últimos anos.

Vale lembrar que Fernanda Torres, filha de Fernanda Montenegro, já fez história ao levar o primeiro Globo de Ouro do Brasil pela atuação em 'Ainda Estou Aqui' reforçando a presença marcante do talento brasileiro na premiação.

Globo de Ouro

x