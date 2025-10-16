NOVIDADE
Brasil terá sua própria edição do Globo de Ouro; entenda
Premiação vai celebrar o talento nacional em grande festa
Por Bianca Carneiro
O Globo de Ouro prepara um evento inédito para celebrar o entretenimento brasileiro em 2026. A cerimônia, prevista para acontecer em março, no Rio de Janeiro, vai homenagear artistas do cinema e da televisão do país.
De acordo com o portal norte-americano Variety, a celebração faz parte da estratégia da premiação para expandir sua presença global.
A presidente do Globo de Ouro, Helen Hoehne, afirmou que o evento reforça o compromisso de reconhecer talentos internacionais e destacou a importância do Brasil na indústria cultural.
“O Globo de Ouro tem uma longa história de reconhecimento de talentos internacionais, e o Brasil deu ao mundo algumas das vozes, histórias e visões artísticas mais extraordinárias. Estamos entusiasmados em celebrar e reconhecer esses incríveis artistas latino-americanos”, disse Helen.
Leia Também:
Ainda não foram divulgados os nomes dos homenageados ou dos artistas que devem ganhar destaque na cerimônia.
A iniciativa chega em um momento em que o Globo de Ouro busca retomar prestígio após polêmicas envolvendo racismo e corrupção nos últimos anos.
Vale lembrar que Fernanda Torres, filha de Fernanda Montenegro, já fez história ao levar o primeiro Globo de Ouro do Brasil pela atuação em 'Ainda Estou Aqui' reforçando a presença marcante do talento brasileiro na premiação.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes