Cannes: Kleber Mendonça Filho quebra jejum brasileiro de 56 anos

Kleber Mendonça Filho e Glauber Rocha - Foto: Valery Hache | AFP

O pernambucano Kleber Mendonça Filho, vencedor do prêmio de Melhor Diretor em Cannes, pelo filme O Agente Secreto, foi o primeiro brasileiro desde o baiano Glauber Rocha, em 1969, a vencer na categoria.

Filho de Vitória da Conquista, nascido em março de 1939, Glauber trouxe o prêmio de Melhor Direitor para o Brasil com o filme 'O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro', uma das principais obras do movimento cultural intitulado Cinema Novo. O longa conta a história de Antônio das Mortes, personagem imortalizado por Maurício do Valle.

Em setembro de 2016, O Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro foi eleito o 34º melhor filme brasileiro de todos os tempos, em lista divulgada pela Agência Brasileira de Críticos de Cinema (ABRACCINE).

Kleber Mendonça e Glauber Rocha

Admirador da obra de Glauber Rocha, Kleber Mendonça Filho revelou ao Portal A TARDE, em entrevista realizada em 2023, que o cinema que leva o nome do diretor baiano, no centro de Salvador, é um dos seus favoritos.

"Essa presença na Praça Castro Alves, de frente para a Bahia, é algo muito especial. Eu não conheço outra sala de cinema num lugar histórico, no entorno histórico e de frente para uma baía como esse", disse na ocasião.

"Então, é um lugar que prega a diversidade no cinema, você vê de filme australiano, dinamarquês, francês e brasileiro a filme da Barbie. Eu gosto dessa diversidade, é um espaço de formação. Onde você tem muito estudante, muita gente jovem descobrindo o cinema no Centro Histórico de Salvador. Então é incrível esse lugar”, completou.

Kleber se referiu ao cineasta como uma "presença incontornável no cinema brasileiro".

“Glauber Rocha é uma presença incontornável no cinema brasileiro. E é curioso porque, por questões típicas do cinema brasileiro, eu só fui conhecer Glauber já adulto, eu não cresci vendo Glauber porque não estava disponível [...] Muito interessante como o ‘Dragão da Maldade' [O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, de 1969], eu acho que ele está de alguma maneira em Bacurau. E é algo completamente incontrolável, que vem naturalmente, como se fizesse parte do DNA", afirmou.

O Agente Secreto em Cannes

Além do prêmio de Melhor Diretor para Kleber Mendonça Filho, O Agente Secreto ainda rendeu a premiação de Melhor Ator para Wagner Moura, conquista inédita para o cinema brasileiro.