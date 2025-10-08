Menu
Cinema à beira-mar encanta público no Open Air Brasil em Salvador

Com vento no rosto, vista para o mar e uma tela gigante de 325 m², público vive uma experiência cinematográfica única

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

08/10/2025 - 8:12 h
Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O céu de Salvador ganhou novos contornos nessa terça-feira, 7, com mais uma noite da segunda semana do Open Air Brasil, o maior cinema a céu aberto do mundo.

O evento, apresentado pelo Ministério da Cultura e Nubank, em parceria com o Grupo A TARDE, transformou o Centro de Convenções em um cenário cinematográfico digno de aplausos.

Sob a imensidão do mar e o som suave das ondas, o público se reuniu para assistir ao aguardado Pecadores, thriller sobrenatural dirigido por Ryan Coogler e estrelado por Michael B. Jordan.

Em uma tela de 325 m², o equivalente a uma quadra de tênis, o filme ganhou novas dimensões diante da paisagem litorânea da capital baiana, um espetáculo visual dentro e fora da tela.

“Ver filmes no cinema já é uma experiência inacreditável, mas ver um filme com essa vista e o vento batendo é simplesmente espetacular”, resume Mariana Souza, professora de inglês, em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE.

O terror que encontra o mar

Em Pecadores, Michael B. Jordan interpreta os irmãos gêmeos Smoke e Stack, que retornam à cidade natal em busca de recomeço. O que parecia um novo início se transforma em pesadelo quando uma força maligna desperta para perseguir os dois, revelando lendas, traumas e criaturas aterrorizantes.

Mas em Salvador, o terror ganhou outro sabor. Enquanto o enredo do filme conduzia o público por uma narrativa sombria, o cenário natural parecia dançar junto com a história.

“Eu nunca imaginei assistir a um filme com essa vista. A tela gigante, o som do mar e o vento dando aquele toque especial, é uma experiência única”, conta Mariana, ainda empolgada com o momento. “O vento ajuda! Dá um friozinho, mas combina com o clima do filme e deixa tudo mais gostoso. É como se fizesse parte da experiência”.

Cinema, vento e emoção

Na plateia, casacos viraram itens indispensáveis. Mesmo com o friozinho, ninguém parecia querer perder um segundo da projeção. “Eu vim prevenida e trouxe casaco. Não dá pra brincar com o vento daqui!”, brinca Mariana.

O analista de TI Rafael Lima, também entrou no espírito da noite. “Confesso que no começo achei que o vento ia incomodar, mas a vista compensa tudo. Ver o filme com o mar ao fundo é surreal”, contou.

Público no Open Air
Público no Open Air | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Para ele, a experiência é “libertadora”. “Trabalho muito em escritório, então ver um filme ao ar livre, com o mar do lado, é quase terapêutico”, afirmou. “O som das ondas mistura com o áudio do filme e cria um clima próprio”.

Enquanto alguns buscavam abrigo nos casacos, outros se entregavam ao friozinho como parte do espetáculo. “O frio ajuda a deixar tudo mais aconchegante. E o som do mar, em vez de atrapalhar, deixa tudo mais imersivo”, completa Mariana.

A grandiosidade da tela e da experiência

A estrutura do Open Air impressiona. A tela de 325 m², equivalente a um prédio de quatro andares, domina o espaço do Centro de Convenções. A cada sessão, o público se acomoda nas arquibancadas ou nas espreguiçadeiras espalhados pelo espaço, criando um ambiente de convivência inesquecível.

Mais do que um evento, o Open Air Brasil tem se tornado um encontro entre o cinema e a natureza, entre o urbano e o sensorial. “Eu esperava exatamente isso: um momento fora do comum, que misturasse cinema e natureza. É diferente de qualquer sala de cinema”, resume Mariana.

Rafael concorda: “Nunca tinha vivido algo parecido, cinema com vista pro mar e vento no rosto. É a primeira vez. É algo que eu quero repetir e deveriam ter mais experiências como essa em Salvador.”

Ingressos e programação do Open Air Brasil

Os ingressos para o Open Air Brasil estão sendo vendidos na plataforma Sympla. Confira a programação completa do evento abaixo:

  • Dia 8 de outubro (quarta-feira): “Uma Batalha Após a Outra”
  • Dia 9 de outubro (quinta-feira): “Ó Paí, Ó” (sessão especial de 18 anos) + Show de Majur
  • Dia 10 de outubro (sexta-feira): “Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda” + Show da banda Herbert & Richard
  • Dia 11 de outubro (sábado): “Como Treinar o Seu Dragão” (live-action) + “Quarteto Fantástico: Primeiros Passos” (sessões independentes)
  • Dia 12 de outubro (domingo): Show da Banda Didá + “A Menina e o Pote” (curta-metragem) + “A Pequena Sereia” (live-action) (sessões independentes)

