DESCONTO IMPERDÍVEL
Cinema de Salvador oferece Semana da Criança com ingressos a R$ 10
Ação acontece de 8 a 14 de outubro e inclui filmes para crianças e toda a família
Quem quiser aproveitar a Semana da Criança para ir ao cinema em Salvador poderá encontrar ingressos a partir de R$ 10. Entre os dias 8 e 14 de outubro, os complexos UCI Orient dos shoppings Barra, Paralela e da Bahia terão sessões promocionais de filmes infantis e opções para toda a família.
Nas salas convencionais, os ingressos das sessões selecionadas custam R$ 10, enquanto nas salas VIP o valor é de R$ 15. A promoção é válida exclusivamente para as sessões indicadas pela rede durante o período da ação.
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Filmes infantis entram na promoção
A programação reúne títulos voltados ao público infantil e produções que podem ser acompanhadas por diferentes gerações.
Entre os filmes selecionados estão Galinha Pintadinha – O Filme, As Aventuras de Tadeo e a Lâmpada Mágica, Toy Story 5, Carros, Homem-Aranha: Um Novo Dia e Um Tio Quase Perfeito 3.
As sessões promocionais acontecem nos três complexos da UCI Orient participantes da ação em Salvador.
Combo com pipoca e refrigerante também tem desconto
Além dos ingressos, o público que comprar uma entrada para uma das sessões promocionais poderá aproveitar uma condição especial para o lanche. O combo com pipoca média e refrigerante de 500 ml custa R$ 22. A oferta é exclusiva para as sessões participantes e não é válida para os combos De Lux.
Um Tio Quase Perfeito 3 tem condição especial
Quem escolher Um Tio Quase Perfeito 3 terá ainda uma condição especial durante a Semana da Criança.
Em todas as sessões do filme, o tio que acompanhar a criança poderá pagar meia-entrada. Para ter acesso ao benefício, será necessário apresentar um documento que comprove o vínculo de parentesco.
A iniciativa permite reunir diferentes gerações no cinema com uma programação de humor e aventura voltada para toda a família.
Confira as sessões promocionais
Shopping Barra
- As Aventuras de Tadeo e a Lâmpada Mágica — 2D dublado — 13h30
- Um Tio Quase Perfeito 3 — 13h
- Galinha Pintadinha – O Filme — nacional, 2D — 13h
- Carros (relançamento) — VIP — 13h20
Shopping Paralela
- Galinha Pintadinha – O Filme — nacional, 2D — 13h
- Um Tio Quase Perfeito 3 — 13h
- Carros (relançamento) — 14h
- As Aventuras de Tadeo e a Lâmpada Mágica — 2D dublado — 13h
- Homem-Aranha: Um Novo Dia — 2D dublado, VIP — 13h
Shopping da Bahia
- Toy Story 5 — 2D dublado — 13h30
- As Aventuras de Tadeo e a Lâmpada Mágica — 2D dublado — 13h e 14h
- Homem-Aranha: Um Novo Dia — 2D dublado — 13h
- Um Tio Quase Perfeito 3 — 13h e 13h40
- Carros (relançamento) — 13h20
- Galinha Pintadinha – O Filme — nacional, 2D — 13h
Semana Especial da Criança | UCI Orient
- Quando: 8 a 14 de outubro
- Onde: UCI Orient Shopping Barra, Shopping Paralela e Shopping da Bahia
- Ingressos infantis nas sessões promocionais: R$ 10 (salas convencionais) e R$ 15 (salas VIP)
- Combo promocional: pipoca média + refrigerante de 500 ml por R$ 22