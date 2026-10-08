Cinema de Salvador oferece Semana da Criança com ingressos a R$ 10

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Quem quiser aproveitar a Semana da Criança para ir ao cinema em Salvador poderá encontrar ingressos a partir de R$ 10. Entre os dias 8 e 14 de outubro, os complexos UCI Orient dos shoppings Barra, Paralela e da Bahia terão sessões promocionais de filmes infantis e opções para toda a família.

Nas salas convencionais, os ingressos das sessões selecionadas custam R$ 10, enquanto nas salas VIP o valor é de R$ 15. A promoção é válida exclusivamente para as sessões indicadas pela rede durante o período da ação.

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Filmes infantis entram na promoção

A programação reúne títulos voltados ao público infantil e produções que podem ser acompanhadas por diferentes gerações.

Entre os filmes selecionados estão Galinha Pintadinha – O Filme, As Aventuras de Tadeo e a Lâmpada Mágica, Toy Story 5, Carros, Homem-Aranha: Um Novo Dia e Um Tio Quase Perfeito 3.

As sessões promocionais acontecem nos três complexos da UCI Orient participantes da ação em Salvador.

Combo com pipoca e refrigerante também tem desconto

Além dos ingressos, o público que comprar uma entrada para uma das sessões promocionais poderá aproveitar uma condição especial para o lanche. O combo com pipoca média e refrigerante de 500 ml custa R$ 22. A oferta é exclusiva para as sessões participantes e não é válida para os combos De Lux.

Um Tio Quase Perfeito 3 tem condição especial

Quem escolher Um Tio Quase Perfeito 3 terá ainda uma condição especial durante a Semana da Criança.

Em todas as sessões do filme, o tio que acompanhar a criança poderá pagar meia-entrada. Para ter acesso ao benefício, será necessário apresentar um documento que comprove o vínculo de parentesco.

A iniciativa permite reunir diferentes gerações no cinema com uma programação de humor e aventura voltada para toda a família.

Confira as sessões promocionais

Shopping Barra

As Aventuras de Tadeo e a Lâmpada Mágica — 2D dublado — 13h30

Um Tio Quase Perfeito 3 — 13h

Galinha Pintadinha – O Filme — nacional, 2D — 13h

Carros (relançamento) — VIP — 13h20

Shopping Paralela

Galinha Pintadinha – O Filme — nacional, 2D — 13h

Um Tio Quase Perfeito 3 — 13h

Carros (relançamento) — 14h

As Aventuras de Tadeo e a Lâmpada Mágica — 2D dublado — 13h

Homem-Aranha: Um Novo Dia — 2D dublado, VIP — 13h

Shopping da Bahia

Toy Story 5 — 2D dublado — 13h30

As Aventuras de Tadeo e a Lâmpada Mágica — 2D dublado — 13h e 14h

Homem-Aranha: Um Novo Dia — 2D dublado — 13h

Um Tio Quase Perfeito 3 — 13h e 13h40

Carros (relançamento) — 13h20

Galinha Pintadinha – O Filme — nacional, 2D — 13h

Semana Especial da Criança | UCI Orient