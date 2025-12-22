Cinema vai dar 1 ano de ingresso e pipoca grátis; saiba como ganhar

Promoção acontece no dia 1º de janeiro - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O primeiro dia de 2026 promete começar com um incentivo especial para quem ama cinema. A rede Cinesystem anunciou uma ação que vai garantir um ano inteiro de ingressos grátis para os primeiros clientes atendidos presencialmente em suas unidades participantes.

A promoção será realizada em cinemas espalhados por 11 estados brasileiros, com prêmios definidos pela ordem de atendimento no caixa.

Como funciona a promoção

Em cada cinema participante, o primeiro cliente a comprar ingresso no caixa, a partir da abertura da unidade, recebe 1 ano de cinema grátis. Já os nove atendimentos seguintes garantem 1 ano de pipoca tamanho G gratuita.

A ação não envolve sorteio nem cadastro prévio. A definição dos ganhadores acontece exclusivamente pelo registro do atendimento no sistema do cinema.

Atenção ao funcionamento no feriado

Nem todas as unidades da rede funcionam no dia 1º de janeiro. Nos cinemas que não abrirem na data, a promoção será automaticamente transferida para o dia 2 de janeiro, mantendo as mesmas regras e critérios.

Lista de cinemas participantes

A promoção será válida nas seguintes unidades da Cinesystem:

Shopping Cidade

Ventura Shopping de Descontos

Villa Romana Shopping

Recreio Shopping

Bourbon Shopping São Leopoldo

Bangu Shopping

Ilha Plaza Shopping

Litoral Plaza Shopping

Shopping Via Brasil

Shopping Hortolândia

Londrina Norte Shopping

Boulevard Shopping Vila Velha

Imperial Shopping

Parque Shopping Maceió

Partage Arapiraca Shopping

Praça Rio Grande Shopping

Américas Shopping

Parque Shopping Sulacap

Rio Tapajós Shopping

Itaboraí Plaza Shopping

Paulista North Way Shopping

Morumbi Town Shopping

Shopping Metrópole Ananindeua

Bourbon São Paulo

Casa Park

Belas Artes Frei Caneca

Belas Artes Botafogo

Bourbon Shopping Country

Regras para uso dos benefícios

O prêmio de 1 ano de cinema grátis garante o resgate de um ingresso por semana, limitado a 52 ingressos ao longo de 2026, válido apenas para sessões regulares. Já o benefício da pipoca permite uma pipoca tamanho G por semana, também com limite anual.

Os prêmios são individuais, intransferíveis, não podem ser convertidos em dinheiro e devem ser utilizados presencialmente na bilheteria do cinema.

Quem não pode participar

A promoção é válida apenas para pessoas maiores de 14 anos, limitada a um prêmio por CPF, e não se aplica a funcionários da Cinesystem, terceirizados ou colaboradores das lojas dos shoppings participantes.