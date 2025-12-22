Menu
HOME > CINEINSITE
CINEINSITE

Cinema vai dar 1 ano de ingresso e pipoca grátis; saiba como ganhar

Rede premiará clientes em todo o país

Iarla Queiroz

Iarla Queiroz

22/12/2025 - 13:55 h
Promoção acontece no dia 1º de janeiro
Promoção acontece no dia 1º de janeiro

O primeiro dia de 2026 promete começar com um incentivo especial para quem ama cinema. A rede Cinesystem anunciou uma ação que vai garantir um ano inteiro de ingressos grátis para os primeiros clientes atendidos presencialmente em suas unidades participantes.

A promoção será realizada em cinemas espalhados por 11 estados brasileiros, com prêmios definidos pela ordem de atendimento no caixa.

Como funciona a promoção

Em cada cinema participante, o primeiro cliente a comprar ingresso no caixa, a partir da abertura da unidade, recebe 1 ano de cinema grátis. Já os nove atendimentos seguintes garantem 1 ano de pipoca tamanho G gratuita.

A ação não envolve sorteio nem cadastro prévio. A definição dos ganhadores acontece exclusivamente pelo registro do atendimento no sistema do cinema.

Atenção ao funcionamento no feriado

Nem todas as unidades da rede funcionam no dia 1º de janeiro. Nos cinemas que não abrirem na data, a promoção será automaticamente transferida para o dia 2 de janeiro, mantendo as mesmas regras e critérios.

Lista de cinemas participantes

A promoção será válida nas seguintes unidades da Cinesystem:

  • Shopping Cidade
  • Ventura Shopping de Descontos
  • Villa Romana Shopping
  • Recreio Shopping
  • Bourbon Shopping São Leopoldo
  • Bangu Shopping
  • Ilha Plaza Shopping
  • Litoral Plaza Shopping
  • Shopping Via Brasil
  • Shopping Hortolândia
  • Londrina Norte Shopping
  • Boulevard Shopping Vila Velha
  • Imperial Shopping
  • Parque Shopping Maceió
  • Partage Arapiraca Shopping
  • Praça Rio Grande Shopping
  • Américas Shopping
  • Parque Shopping Sulacap
  • Rio Tapajós Shopping
  • Itaboraí Plaza Shopping
  • Paulista North Way Shopping
  • Morumbi Town Shopping
  • Shopping Metrópole Ananindeua
  • Bourbon São Paulo
  • Casa Park
  • Belas Artes Frei Caneca
  • Belas Artes Botafogo
  • Bourbon Shopping Country

Regras para uso dos benefícios

O prêmio de 1 ano de cinema grátis garante o resgate de um ingresso por semana, limitado a 52 ingressos ao longo de 2026, válido apenas para sessões regulares. Já o benefício da pipoca permite uma pipoca tamanho G por semana, também com limite anual.

Os prêmios são individuais, intransferíveis, não podem ser convertidos em dinheiro e devem ser utilizados presencialmente na bilheteria do cinema.

Quem não pode participar

A promoção é válida apenas para pessoas maiores de 14 anos, limitada a um prêmio por CPF, e não se aplica a funcionários da Cinesystem, terceirizados ou colaboradores das lojas dos shoppings participantes.

