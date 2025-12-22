CINEINSITE
Cinema vai dar 1 ano de ingresso e pipoca grátis; saiba como ganhar
Rede premiará clientes em todo o país
Por Iarla Queiroz
O primeiro dia de 2026 promete começar com um incentivo especial para quem ama cinema. A rede Cinesystem anunciou uma ação que vai garantir um ano inteiro de ingressos grátis para os primeiros clientes atendidos presencialmente em suas unidades participantes.
A promoção será realizada em cinemas espalhados por 11 estados brasileiros, com prêmios definidos pela ordem de atendimento no caixa.
Como funciona a promoção
Em cada cinema participante, o primeiro cliente a comprar ingresso no caixa, a partir da abertura da unidade, recebe 1 ano de cinema grátis. Já os nove atendimentos seguintes garantem 1 ano de pipoca tamanho G gratuita.
A ação não envolve sorteio nem cadastro prévio. A definição dos ganhadores acontece exclusivamente pelo registro do atendimento no sistema do cinema.
Leia Também:
Atenção ao funcionamento no feriado
Nem todas as unidades da rede funcionam no dia 1º de janeiro. Nos cinemas que não abrirem na data, a promoção será automaticamente transferida para o dia 2 de janeiro, mantendo as mesmas regras e critérios.
Lista de cinemas participantes
A promoção será válida nas seguintes unidades da Cinesystem:
- Shopping Cidade
- Ventura Shopping de Descontos
- Villa Romana Shopping
- Recreio Shopping
- Bourbon Shopping São Leopoldo
- Bangu Shopping
- Ilha Plaza Shopping
- Litoral Plaza Shopping
- Shopping Via Brasil
- Shopping Hortolândia
- Londrina Norte Shopping
- Boulevard Shopping Vila Velha
- Imperial Shopping
- Parque Shopping Maceió
- Partage Arapiraca Shopping
- Praça Rio Grande Shopping
- Américas Shopping
- Parque Shopping Sulacap
- Rio Tapajós Shopping
- Itaboraí Plaza Shopping
- Paulista North Way Shopping
- Morumbi Town Shopping
- Shopping Metrópole Ananindeua
- Bourbon São Paulo
- Casa Park
- Belas Artes Frei Caneca
- Belas Artes Botafogo
- Bourbon Shopping Country
Regras para uso dos benefícios
O prêmio de 1 ano de cinema grátis garante o resgate de um ingresso por semana, limitado a 52 ingressos ao longo de 2026, válido apenas para sessões regulares. Já o benefício da pipoca permite uma pipoca tamanho G por semana, também com limite anual.
Os prêmios são individuais, intransferíveis, não podem ser convertidos em dinheiro e devem ser utilizados presencialmente na bilheteria do cinema.
Quem não pode participar
A promoção é válida apenas para pessoas maiores de 14 anos, limitada a um prêmio por CPF, e não se aplica a funcionários da Cinesystem, terceirizados ou colaboradores das lojas dos shoppings participantes.
