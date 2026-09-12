Com 8 episódios, série esquecida da Netflix para este sábado (12/09)

O sábado pode ser uma boa oportunidade para colocar em dia aquela série de suspense que acabou ficando esquecida depois do lançamento.

Para quem procura uma produção curta, cheia de mistérios e capaz de render uma maratona durante o tempo livre, a Netflix tem uma opção que reúne terror, ficção científica, drama e uma investigação cercada de acontecimentos inexplicáveis.

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Trata-se de 1899, série lançada em 2022 e criada por Baran bo Odar e Jantje Friese, os mesmos responsáveis por Dark.

Com apenas oito episódios, a produção acompanha passageiros de diferentes nacionalidades durante uma viagem pelo Oceano Atlântico rumo a Nova York. O percurso muda completamente quando a embarcação encontra um navio desaparecido há meses e aparentemente abandonado.



A partir daí, acontecimentos estranhos começam a transformar a viagem em uma experiência cada vez mais difícil de compreender, enquanto os passageiros passam a questionar o que é realidade e o que pode estar relacionado aos próprios traumas.

Viagem pelo Atlântico esconde um mistério

A trama se passa no final do século XIX e acompanha os passageiros do Kerberos, navio que transporta mais de mil pessoas de diferentes partes da Europa em direção aos Estados Unidos.

A bordo estão imigrantes de diferentes nacionalidades, incluindo alemães, portugueses, espanhóis e franceses, todos em busca de uma vida melhor em Nova York.

Entre eles está o capitão Eyk Larsen (Andreas Pietschmann), que assume um papel importante quando a tripulação recebe sinais de outra embarcação.

O navio é o Prometheus, desaparecido há meses e considerado perdido. A decisão de mudar a rota para investigar a embarcação dá início aos acontecimentos que movimentam a série.

Navio abandonado muda o rumo da história

Ao chegarem ao Prometheus, alguns passageiros encontram uma embarcação praticamente destruída e aparentemente sem vida. Existe, porém, uma presença inesperada no local: um garoto misterioso.

Ele é levado para o Kerberos e, a partir desse momento, situações cada vez mais estranhas começam a acontecer. Visões, pesadelos e outras experiências inexplicáveis passam a afetar os passageiros. O que inicialmente parecia ser uma viagem em busca de uma nova vida transforma-se em uma experiência marcada por medo e desconfiança.

Enquanto tenta entender o que está acontecendo, Eyk se junta a outros tripulantes para investigar os segredos relacionados ao Prometheus e ao que está acontecendo dentro do próprio Kerberos.

Mistério é o principal motor da série

Assim como em Dark, os criadores Baran bo Odar e Jantje Friese constroem a narrativa a partir de perguntas e informações que são reveladas gradualmente.

A produção não se limita a uma única categoria. Ao longo dos oito episódios, aparecem elementos de terror, ficção científica, drama e mistério, além de referências a temas como memórias, traumas e o Mito da Caverna, de Platão.

Essa mistura pode tornar a história confusa em alguns momentos, mas também é parte da proposta da série. Os personagens carregam diferentes experiências e traumas, que ajudam a explicar suas reações conforme a tensão aumenta dentro da embarcação.

Série aposta em símbolos e reviravoltas

Um dos pontos centrais da produção está na forma como pistas e símbolos são espalhados pelos episódios. As informações apresentadas ao longo da temporada levam a novas perguntas e fazem com que o espectador precise reconsiderar acontecimentos anteriores.

A estrutura transforma a série em uma espécie de quebra-cabeça, em que as respostas aparecem aos poucos e frequentemente dão lugar a novas dúvidas.

Ao mesmo tempo, a narrativa acompanha os diferentes passageiros e suas histórias pessoais, ainda que parte da construção dos personagens fique em segundo plano diante da dimensão do mistério.

Visual é um dos destaques da produção

A série também chama atenção pela construção visual do Kerberos e pelas sequências ambientadas em alto-mar. Os cenários foram elaborados para criar uma atmosfera de isolamento e tensão, enquanto os efeitos visuais ajudam a representar acontecimentos que ultrapassam a realidade conhecida pelos passageiros.

A direção de Baran bo Odar, responsável por toda a temporada, utiliza esses elementos para reforçar o clima de estranheza que acompanha a viagem. O resultado é uma produção visualmente ambiciosa, que combina a estética de uma história de época com elementos de terror e ficção científica.

Uma série que acabou esquecida após o lançamento

Lançada em 17 de novembro de 2022, a produção ganhou atenção por reunir os responsáveis por Dark” em uma nova história de mistério.

Apesar da expectativa em torno da série, 1899 acabou ficando para trás nas conversas sobre produções da Netflix depois de seu lançamento. Além disso, a produção recebeu 77% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes, enquanto a aprovação do público ficou em 72%.

Parte da recepção destacou justamente a capacidade da série de criar um mistério envolvente e manter a curiosidade ao longo dos episódios. A estrutura, porém, também recebeu ressalvas relacionadas ao desenvolvimento de seus personagens.

Ainda assim, a temporada conseguiu construir uma narrativa repleta de perguntas e reviravoltas, mantendo o mistério como um dos principais motivos para continuar acompanhando a história.

Mesmo anos após a estreia, a série permanece como uma alternativa para quem procura uma produção de suspense diferente e com uma narrativa que exige atenção aos detalhes.

Vale a pena?

Sim, principalmente para quem gosta de tramas cheias de mistério, suspense e reviravoltas e está buscando uma produção inusitada para assistir neste sábado, 12.

A série combina diferentes gêneros e constrói sua história como um grande quebra-cabeça, utilizando símbolos, pistas e acontecimentos inexplicáveis para conduzir o público por uma narrativa cada vez mais complexa.

Os oito episódios também tornam a produção uma opção relativamente rápida para uma maratona. Para quem gosta de histórias que deixam perguntas no caminho e exigem atenção para conectar as peças, 1899 pode ser uma escolha interessante para revisitar ou descobrir pela primeira vez.