De R$4 a meia para sempre: como encontrar descontos escondidos nos cinemas de Salvador

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Saber como pagar meia-entrada nos cinemas de Salvador é essencial para quem quer assistir aos filmes em cartaz sem pesar no bolso. Mesmo sem a carteira de estudante e outras gratuidades, todas as salas da capital baiana oferecem promoções de ingressos de cinema, clubes de fidelidade e parcerias bancárias que garantem 50% de desconto no valor da inteira de forma prática.

A estratégia para garantir a meia-entrada varia de acordo com o perfil da sala escolhida. Nas grandes redes de multiplexes comerciais instaladas nos shoppings da cidade, o passaporte para o desconto geralmente está no bolso: parcerias com operadoras de telefonia e cartões de crédito específicos lideram os benefícios, ao lado de cadastros gratuitos em aplicativos das próprias redes que barateiam as sessões no início da semana.

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Já no circuito de rua e nas salas dedicadas à produção independente, a lógica costuma premiar a assiduidade e o engajamento do público com a cultura local. Promoções que validam o canhoto da sessão anterior como meia-entrada para a próxima visita, ou campanhas prolongadas de tarifa única reduzida, democratizam o acesso sem burocracia.

Como pagar meia em todos os cinemas de Salvador

Cineflix Shopping Bela Vista

De segunda a quinta-feira, todos pagam meia-entrada (não cumulativo com outras promoções e benefícios). Nos finais de semana, o cinema conta com o Passaporte Família, com desconto especial para grupos de duas entradas inteiras e duas infantis.

Outras campanhas: promove ações e promoções pontuais ao longo do ano em datas comemorativas (Dia do Amigo, Dia do Abraço, Dia do Beijo, Dia do Consumidor, entre outras). Todos os meses, lança novidades exclusivas nas redes sociais e cupons de desconto especiais pelo aplicativo oficial da rede.

Cine Imperial (Center Lapa)

De segunda a quarta-feira, todos pagam meia-entrada (exceto lançamentos, pré-estreias e feriados).

Semana Maluca: meia-entrada de quinta a quarta, sem data fixa, realizada de 3 a 4 vezes por ano.

Domingo Azul: sessão adaptada para o público TEA e famílias, ingresso a R$ 12.

Cinemark Salvador Shopping

Clientes Elo pagam apenas R$ 10 no ingresso de filme nacional todos os dias da semana, além de 50% off em ingressos para qualquer filme.

Clientes Bradesco têm 50% de desconto no valor do ingresso inteiro e no combo promocional Bradesco todos os dias, pagando com cartões de crédito Bradesco e Bradescard. Também 50% de desconto nas salas Bradesco Prime em sessões 2D, 3D e XD (exceto D-BOX).

Vivo Valoriza: 50% de desconto no ingresso inteiro (exceto D-BOX) para o cliente da operadora e um acompanhante, em todas as categorias do programa.

Clientes Disney+: 50% de desconto em sessões 2D, 3D e XD (segunda a domingo) e em Salas Prime e Poltronas D-BOX (segunda e terça, exceto feriados, em cinemas selecionados); 20% de desconto em combos selecionados do Snack Bar.

Descontos via Cinemark Club (assinatura, via app): o Club Fan dá direito a 1 ano de até 15% de desconto em produtos selecionados do Snack Bar e acúmulo de pontos a cada real gasto; o plano Plus inclui 2 ingressos 2D por mês (válidos por três meses, exceto Prime e D-BOX), até 20% de desconto no Snack Bar e pontos a cada real gasto; e o plano Black, pensado para cinéfilos assíduos, garante 2 ingressos 2D, 3D ou XD por mês (também válidos por três meses, exceto Prime e D-BOX), até 25% de desconto no Snack Bar e acúmulo de pontos a cada real gasto.

Promoções sazonais de bilheteria variam por complexo (ex.: ingressos mais baratos de segunda a quarta): consultar site por cidade.

Cinépolis Shopping Salvador Norte

Clientes Claro: 50% de desconto todos os dias para clientes pós-pago (cota de 2 a 4 ingressos/mês conforme plano).

Clientes Santander: 50% nos cartões Esfera (25% em SX, Reward e Light) e 50% no Combo Esfera.

Clientes Elo: filmes nacionais por R$10, 50% em filmes internacionais (incl. salas VIP) e 30% no Combo Elo.

Club Cinépolis (gratuito, liberado em até 24h): ingresso grátis no mês de aniversário, 50% de desconto às terças (inclusive sobre a meia) e quartas, "leve 2 pague 1" às quintas, 5% de cashback em todas as compras.

Seleção Cinépolis: ingressos a partir de R$15 de segunda a sexta em três filmes selecionados.

UCI Shopping Barra

Programa UCI Unique: meia-entrada todos os dias em todas as salas, incluindo IMAX, XPLUS e De Lux.

Bomboniere: upgrade da pipoca salgada grande pelo preço da média + 10% de desconto nos combos promocionais.

Quem já paga meia-entrada com carteira ganha mais R$1,00 de desconto no ingresso.

Cine Lankiana

Moradores de Cajazeiras, Estrada Velha do Aeroporto e Mussurunga pagam só R$ 4 (com comprovante de endereço).

Quem tem o mesmo nome de algum personagem principal dos filmes também paga R$ 4.

Promoções sazonais divulgadas no Instagram junto com a programação; nesta semana: pipoca + ingresso por R$ 10.

UCI Shopping da Bahia

Programa UCI Unique: meia-entrada todos os dias em todas as salas, incluindo IMAX, XPLUS e De Lux.

Bomboniere: upgrade da pipoca salgada grande pelo preço da média + 10% de desconto nos combos promocionais.

Quem já paga meia-entrada com carteira ganha mais R$1,00 de desconto no ingresso.

Cine Glauber Rocha

Possui projetos permanentes de democratização do acesso, com sessões específicas a preços populares:



Sessão Popular: público geral, R$ 10.

Sessão Melhor Idade: 65 anos ou mais, R$ 10.

Sessão Jovem: até 25 anos, R$ 10.

Sala do Professor: gratuita para professores, mediante comprovação e sujeita à disponibilidade.

Participa de campanhas sazonais (Semana do Cinema) e ações pontuais ligadas a filmes, festivais, mostras e eventos especiais, com preços reduzidos ou entrada gratuita conforme a iniciativa.

UCI Shopping Paralela

Programa UCI Unique: meia-entrada todos os dias em todas as salas, incluindo IMAX, XPLUS e De Lux.

Bomboniere: upgrade da pipoca salgada grande pelo preço da média + 10% de desconto nos combos promocionais.

Quem já paga meia-entrada com carteira ganha mais R$1,00 de desconto no ingresso.

Cine Daten Paseo (Circuito Saladearte)

Meia para Sempre: ao comprar ingresso inteiro, o cliente pode retornar em até 15 dias, apresentar o ingresso e pagar meia na nova sessão; a nova compra gera outro ingresso "meia promocional", renovando o benefício indefinidamente enquanto frequentar o cinema a cada 15 dias.

Meia-entrada estendida voluntariamente a jornalistas e artistas.

Estudantes secundaristas da rede pública pagam R$ 10 em qualquer sala, dia e sessão.

Cinema da UFBA (Circuito Saladearte)

Meia para Sempre: ao comprar ingresso inteiro, o cliente pode retornar em até 15 dias, apresentar o ingresso e pagar meia na nova sessão; a nova compra gera outro ingresso "meia promocional", renovando o benefício indefinidamente enquanto frequentar o cinema a cada 15 dias.

Meia-entrada estendida voluntariamente a jornalistas e artistas.

Estudantes secundaristas da rede pública pagam R$ 10 em qualquer sala, dia e sessão.

Integrantes da comunidade UFBA pagam R$ 5 na primeira sessão do dia e R$ 10 nas demais, todos os dias.

Sala Walter da Silveira

Única sala de cinema pública e 100% gratuita do estado da Bahia.

Cessão de pauta para instituições, produtores e realizadores parceiros.

Cinema do Museu (Circuito Saladearte)

Meia para Sempre: ao comprar ingresso inteiro, o cliente pode retornar em até 15 dias, apresentar o ingresso e pagar meia na nova sessão; a nova compra gera outro ingresso "meia promocional", renovando o benefício indefinidamente enquanto frequentar o cinema a cada 15 dias.

Meia-entrada estendida voluntariamente a jornalistas e artistas.

Estudantes secundaristas da rede pública pagam R$ 10 em qualquer sala, dia e sessão.

CineMAM (Circuito Saladearte)

Meia-entrada estendida voluntariamente a jornalistas e artistas.

Estudantes secundaristas da rede pública pagam R$ 10 em qualquer sala, dia e sessão.

Meia para Sempre: ao comprar ingresso inteiro, o cliente pode retornar em até 15 dias, apresentar o ingresso e pagar meia na nova sessão; a nova compra gera outro ingresso "meia promocional", renovando o benefício indefinidamente enquanto frequentar o cinema a cada 15 dias.



