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SEMANA MALUCA

Shopping em Salvador mantém promoção de ingressos de cinema a R$ 10

Promoção válida até o dia 23 reúne longas de terror, ação, comédia e animação na capital baiana

Jair Mendonça Jr
Por
Cine Imperial
Cine Imperial - Foto: Divulgação

Cine Imperial, no Shopping Center Lapa, mantém ingressos a R$ 10 até 23 de setembro. A extensão da campanha integra a iniciativa "Semana Maluca", que sucede a Semana do Cinema.

A grade de exibições contempla produções de animação, comédia, ação e terror. Entre os títulos disponíveis constam "Resident Evil", "Da Magia à Sedução", "A Ilha Esquecida", "Minha Melhor Amiga" e "Homem-Aranha".

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Programação oficial

  • Resident Evil: 19h
  • Da Magia à Sedução: 13h
  • A Ilha Esquecida: 14h
  • Minha Melhor Amiga: 15h30 e 18h
  • Homem-Aranha: 16h (sessão extra às 18h aos sábados e domingos)

Serviço

  • Evento: Promoção Semana Maluca
  • Local: Cine Imperial, Shopping Center Lapa
  • Período: 17 a 23 de setembro de 2026
  • Valor: R$ 10
  • Ingressos: Venda na bilheteria física ou no portal oficial de vendas online.

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cinema 10 reais

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