Shopping em Salvador mantém promoção de ingressos de cinema a R$ 10

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Cine Imperial, no Shopping Center Lapa, mantém ingressos a R$ 10 até 23 de setembro. A extensão da campanha integra a iniciativa "Semana Maluca", que sucede a Semana do Cinema.

A grade de exibições contempla produções de animação, comédia, ação e terror. Entre os títulos disponíveis constam "Resident Evil", "Da Magia à Sedução", "A Ilha Esquecida", "Minha Melhor Amiga" e "Homem-Aranha".

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Programação oficial

Resident Evil: 19h

Da Magia à Sedução: 13h

A Ilha Esquecida: 14h

Minha Melhor Amiga: 15h30 e 18h

Homem-Aranha: 16h (sessão extra às 18h aos sábados e domingos)

Serviço