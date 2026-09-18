SEMANA MALUCA
Shopping em Salvador mantém promoção de ingressos de cinema a R$ 10
Promoção válida até o dia 23 reúne longas de terror, ação, comédia e animação na capital baiana
Cine Imperial, no Shopping Center Lapa, mantém ingressos a R$ 10 até 23 de setembro. A extensão da campanha integra a iniciativa "Semana Maluca", que sucede a Semana do Cinema.
A grade de exibições contempla produções de animação, comédia, ação e terror. Entre os títulos disponíveis constam "Resident Evil", "Da Magia à Sedução", "A Ilha Esquecida", "Minha Melhor Amiga" e "Homem-Aranha".
Programação oficial
- Resident Evil: 19h
- Da Magia à Sedução: 13h
- A Ilha Esquecida: 14h
- Minha Melhor Amiga: 15h30 e 18h
- Homem-Aranha: 16h (sessão extra às 18h aos sábados e domingos)
Serviço
- Evento: Promoção Semana Maluca
- Local: Cine Imperial, Shopping Center Lapa
- Período: 17 a 23 de setembro de 2026
- Valor: R$ 10
- Ingressos: Venda na bilheteria física ou no portal oficial de vendas online.