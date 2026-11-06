Filho de Ronald Biggs revela sua história em novo documentário

Hoje, o Brasil e o mundo vão ter a chance de dar uma olhada mais de perto em uma história real, digna de um roteiro de filme. O documentário Biggs by Biggs da UNIVERSAL+, traz a história do brasileiro Mike Biggs, filho de Ronald Biggs, um dos criminosos mais famosos do mundo, e que ainda criança se tornou uma estrela pop célebre em todo o país.

Participante do considerado por muitos como o “Roubo do século”, Ronald Ronnie Biggs é um dos cúmplices do célebre assalto ao trem pagador inglês em 1963. Seu filho, Mike, cresceu sob os holofotes e cercado por uma história que ultrapassou as páginas dos jornais.

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Aos sete anos, o garoto tornou-se integrante da Turma do Balão Mágico, grupo infantil que vendeu mais de 12 milhões de discos. Ao mesmo tempo, vivia uma realidade familiar extraordinária: era filho de um fugitivo internacional que, no Brasil, deixou de ser apenas um criminoso procurado para se tornar uma celebridade da cultura popular.

Ao ser questionado sobre os motivos pelos quais acredita que o crime do seu pai tenha gerado tamanha repercussão, Mike entende que o contexto da época e todas as circunstâncias que envolveram o assalto tem grande peso no seu “sucesso”.

“Acho que temos que olhar para a história do meu pai com todo o contexto que havia na época. Era 1963. Os Beatles tinham acabado de estourar, Jim Clark tinha acabado de ganhar na Fórmula 1. Era uma época de muitas mudanças no mundo. E se meu pai não tivesse fugido da prisão e consequentemente conseguido ficar no Brasil após o meu nascimento, a história do trem já teria morrido, as pessoas já teriam esquecido e seria só mais um acontecimento dos anos 60”, analisa Mike.

Evidentemente, ele reconhece as questões problemáticas da história, por se tratar de um crime, mas enxerga a beleza por trás da figura de Ronnie Biggs.

“Meu pai perpetuou a história do assalto do trem. Não é exatamente uma história alto astral. Um crime foi cometido. Tanto que eu falo no documentário do meu orgulho para com a pessoa do meu pai, não da ação que ele participou. E ele acabou se tornando essa figura contracultural. Não só pelo assalto, mas pelo seu envolvimento com os Sex Pistols, por ter se mantido na mídia. Tanto a história dele, como o ódio do governo inglês contra ele foram crescendo – e no final, eu que acabei pagando o pato”, desabafa.

O assalto do século

Recontado com muita precisão, riqueza de detalhes e participação de pessoas importantes na reconstrução desse crime, Biggs by Biggs relembra o eventos do dia 8 de agosto de 1963.

Nessa data, um grupo de criminosos realizou um dos assaltos mais ousados da história britânica: a interceptação do trem postal que seguia de Glasgow para Londres. Liderados por Bruce Reynolds, os assaltantes manipularam a sinalização ferroviária, pararam o trem e levaram cerca de £2,6 milhões, uma fortuna para a época.

A dimensão do valor roubado, a precisão da operação e o fato do assalto ter ocorrido com o trem em movimento, fizeram o episódio ficar conhecido como “o roubo do século” e transformou seus protagonistas em figuras mundialmente famosas.

Entre eles estava Ronnie Biggs, condenado a mais de 30 anos de prisão. Em 1965, porém, apenas 15 meses depois de ser preso, protagonizou uma espetacular fuga da prisão de Wandsworth, em Londres. Depois de passar por diferentes países, chegou ao Brasil em 1970, onde viveu durante décadas.

No país, deixou de ser apenas personagem das páginas policiais para se tornar uma figura recorrente da televisão e da imprensa, como mostra cenas do documentário, em entrevistas com Marília Gabriela, Glória Maria, participações no Programa do Jô e no Serginho Groisman.

“Filho do meu pai”

Para além do famoso roubo, o documentário “invade” a privacidade de Mike, busca mostrar as contradições e o sentimento de um filho que tanto admirava seu pai. Frases como “o meu pai é o melhor pai que eu poderia ter tido”, “no momento do sequestro percebi que o meu pai era diferente e isso me transformou em quem eu sou” e “eu fui criado para ser filho do meu pai. Só nós dois”, são recorrentes no longa.

Filho de uma stripper com um assaltante de trem, afilhado de um falsificador de quadros e de uma atriz pornô, Mike brinca sobre esse início de vida que teve, mas destaca como o seu pai sempre fez de tudo para que ele enxergasse sua vida de maneira normal. “Para mim a minha infância foi natural, foi normal. Eu não via a minha vida muito diferente da de outras crianças. A única coisa que eu sabia era que o meu pai era famoso por ter feito uma ‘merda’ anos atrás”, relembra.

“Acho que só fui tomar consciência da história do meu pai quando era adolescente, aí percebi ‘caramba, que história triste’”, acrescenta.

A constante presença e cuidado do pai, em entrevistas por exemplo, como são mostradas no documentário, o fato de sempre brincar com Mike, de sempre parar para lhe oferecer água ou perguntar se estava precisando de algo, fez com que o ex-integrante do Balão Mágico não sentisse um grande impacto na sua infância por ser filho de um homem mundialmente famoso.

O sequestro

Um dos principais e mais íntimos recortes do documentário se volta ao sequestro de Ronald Biggs, quando Mike tinha apenas seis anos de idade. Esse episódio ajudou a moldar uma relação de amor e codependência entre pai e filho. Mike cresceu, devido ao medo causado pelo sequestro, acreditando que sua principal função era estar ao lado do pai – e essa lealdade influenciaria suas escolhas pessoais.

Entre lembranças do passado, ao revisitar sua juventude rebelde ao lado de Ronald no Rio de Janeiro, a confrontos com o seu presente em que retorna a sua casa em Londres para desmontá-la em uma tentativa de organizar também a sua memória, Mike questiona toda essa dedicação ao pai.

Com cenas gravadas em Londres, na Inglaterra, Rio de Janeiro e no Maranhão, Biggs By Biggs desloca o foco de uma história amplamente conhecida para uma perspectiva íntima e familiar. O documentário não reconta apenas o famoso assalto: investiga o que acontece depois que as manchetes desaparecem e como uma história extraordinária pode continuar definindo uma família por gerações.

O carma é real

No meio de todo o drama, de toda a historicidade e de todos os relatos, Mike acredita que a principal mensagem que a obra busca transmitir é a de que você sempre vai pagar por tudo o que fez. “A mensagem é: ‘o carma é real’. Meu pai teve uma vida maravilhosa, mas no final ele cumpriu os dez anos de cadeia, assim como todos os outros integrantes do assalto. Ele saiu de cabeça erguida, o que acho que foi muito bom para ele, mas a gente sempre paga pelo o que faz, de um jeito ou de outro”, reflete.

“A característica que mais herdei do meu pai com certeza foi a atitude positiva. Sou uma pessoa extremamente positiva. Acredito que a vida vai melhorar de um jeito ou de outro. Nem que eu morra, vai estar melhor que aqui. Eu enxergo o copo sempre meio cheio. Então, o que é importante levar é que há um lado positivo na vida. Mesmo com as adversidades, é importante achar um proveito. Sempre tentar dentro da tragédia achar uma beleza. Dentro da tristeza, achar alguma coisa que seja irônica. Então, se as pessoas saírem do documentário pensando ‘bom, eles passaram por tanta coisa e mesmo assim conseguiram ser felizes, já vai estar valendo”, finaliza Mike.

Participaram do documentário figuras como o cantor Ritchie; o biógrafo Chris Pickard; Steven Berkoff; Nick Reynolds, filho do idealizador do crime, Bruce Reynolds; “Dickie” Finch, “Jim” Shreim; Raimunda Broquet, mãe de Mike; DJ Zé Pedro e Renan Cepeda, que contribuem com perspectivas sobre a trajetória de Mike e sua relação com família e fama.

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.