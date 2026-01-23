NOVOS PROJETOS
Filme anticapitalista, Star Wars e +: Wagner Moura após o Oscar
Wagner já está envolvido em outros projetos, como ator e também na direção
Por Edvaldo Sales
Wagner Moura tem o molho e é o momento! O ator e diretor está no auge da sua carreira e acaba de conquistar um feito histórico: se tornou o primeiro brasileiro indicado ao Oscar de Melhor Ator pelo seu trabalho em ‘O Agente Secreto’, que também disputa em Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco .
Protagonista do longa de Kleber Mendonça Filho, Wagner construiu uma carreira de sucesso. Com obras como ‘Narcos’, ‘Guerra Civil’, ‘Ladrões de Drogas’, ‘Tropa de Elite’ e ‘Elysium’ no currículo, ele se tornou querido não só no Brasil, mas em Hollywood também.
Além disso, o ator já acumula diversos prêmios, entre eles um troféu do Globo de Ouro e outro do Festival de Cannes. Essa coleção pode aumentar no dia 15 de março, quando acontece a cerimônia do Oscar.
E o futuro?
Wagner Moura já está envolvido em outros projetos, como ator e também na direção. Vale lembrar que ele dirigiu ‘Marighella’, filme que foi lançado em 2019 e conta a história do político, escritor e guerrilheiro Carlos Marighella.
Os próximos trabalhos de Wagner Moura:
Ficção científica da Netflix com diretor de 'Velozes & Furiosos'
Ao lado de Greta Lee (‘Vidas Passadas’), Wagner vai estrelar o thriller de ficção científica ‘11817’, dirigido por Louis Leterrier, responsável por ‘Velozes & Furiosos 10’ e futuramente ‘Velozes & Furiosos 11’.
De acordo com a sinopse oficial, a história acompanha uma família de quatro pessoas que, de repente, fica presa dentro de casa sem saída e precisa lutar para sobreviver contra seus recursos cada vez mais escassos e a misteriosa ameaça que os mantém aprisionados.
As filmagens de 11817 começaram em abril de 2025 e o filme tem previsão de lançamento em 2026 no catálogo da Netflix.
De volta à direção
O baiano também vai fazer algo inédito. Em entrevista ao AdoroCinema, ele revelou que vai protagonizar e dirigir um longa-metragem ao mesmo tempo — e em inglês. O filme ‘Last Night at the Lobster’ está em fase de pré-produção e vai ser rodado nos Estados Unidos ou no Canadá.
“É baseado no livro de um cara chamado Stewart O'Nan e é sobre um grupo de funcionários que trabalham em um restaurante de frutos do mar desses de rede e todos são demitidos uma semana antes do Natal. Ele segue a tradição do filme de natal americano, mas é feito por mim, então vai ser um filme de natal anticapitalista”, detalhou o artista.
A produção também conta com Sofia Carson, Elizabeth Moss e Bryan Tyree Henry. Wagner já tinha trabalhado com Moss em ‘Iluminadas’ e com Tyree Henry em ‘Ladrões de Drogas’, ambas séries da Apple TV+.
Last Night at the Lobster não tem previsão de estreia ainda.
Wagner Moura em Star Wars
No mesmo dia em que foi indicado ao Oscar, Wagner foi escalado em um novo projeto de ‘Star Wars’. Ele fará parte do elenco de ‘Star Wars: Maul - Shadow Lord’, que estreia em 6 abril no Disney+.
Trata-se da nova série animada dos mesmos criadores de ‘Star Wars: The Clone Wars’ e ‘Star Wars Rebels’. Wagner Moura fará o Capitão Brander Lawson.
Lawson é descrito como "um detetive policial de respeito" que tem um parceiro droide, chamado Two-Boots. Na história, ele vai investigar acordos sombrios no planeta Janix e cruz o caminho de Maul, vilão que fez sua estreia no filme 'Star Wars: Episódio I - A Ameaça Fantasma'.
Confira o trailer da série:
