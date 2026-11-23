Siga o A TARDE no Google

Começar a semana com um grande filme pode ser uma boa oportunidade para fugir da rotina e conhecer histórias que vão além do entretenimento. Para quem procura uma produção premiada, com atuações marcantes e uma narrativa que atravessa décadas, a Netflix recebe nesta segunda-feira, 23, uma opção que merece entrar na lista de próximos filmes para assistir: O Brutalista.

Dirigido por Brady Corbet, o longa venceu o Oscar de Melhor Ator em 2025 e conquistou reconhecimento internacional, alcançando 93% de aprovação da crítica e 79% do público no Rotten Tomatoes.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com Adrien Brody, Felicity Jones e Guy Pearce no elenco, a produção combina drama histórico, arquitetura e reflexões sobre identidade, poder e o significado do sonho americano.

Filme acompanha arquiteto em busca de um novo começo

Ambientado a partir de 1947, o longa acompanha László Toth (Adrien Brody), um arquiteto visionário húngaro e judeu que foge da Europa devastada pela Segunda Guerra Mundial em busca de uma nova oportunidade nos Estados Unidos.

Separado da esposa Erzsébet (Felicity Jones) durante o período de guerra, ele chega sozinho a um país desconhecido, determinado a reconstruir sua carreira e seu legado profissional.

Na Pensilvânia, seu talento chama a atenção do industrialista Harrison Lee Van Buren (Guy Pearce), um homem rico e influente que lhe apresenta uma oportunidade capaz de transformar sua trajetória.

A proposta é projetar um grandioso monumento modernista em homenagem à mãe do empresário. O projeto promete levar o arquiteto a um novo patamar de reconhecimento e representa a possibilidade de construir uma vida diferente na América.

No entanto, a relação entre os dois também coloca em evidência questões envolvendo dinheiro, poder, ambição e a autonomia artística. Ao longo de quase três décadas, László e sua família atravessam acontecimentos que transformam suas perspectivas sobre sucesso, pertencimento e realização pessoal.

Arquitetura e história se encontram em produção grandiosa

Um dos elementos que tornam o filme singular é a maneira como a arquitetura brutalista participa da construção da narrativa. Caracterizado pelo funcionalismo, pelas formas geométricas marcantes e pela exposição dos materiais utilizados, especialmente o concreto, o movimento arquitetônico também se transforma em uma representação das tensões culturais e políticas do período.

A produção utiliza essas características para discutir a relação entre arte, indústria e identidade, acompanhando a trajetória de um profissional que busca preservar sua visão artística em meio às expectativas de pessoas poderosas.

Filmado em VistaVision 35mm, o longa apresenta uma composição visual marcada por texturas, contrastes e enquadramentos geométricos. A direção de fotografia de Lol Crawley e a direção de arte ajudam a transportar o espectador para o universo arquitetônico da história.

Outro destaque é a trilha sonora de Daniel Blumberg, que contribui para a atmosfera intensa e para a dimensão dramática da produção.

Com aproximadamente três horas e meia de duração, o filme aposta em uma experiência cinematográfica imersiva, acompanhando diferentes momentos da vida do protagonista e as transformações de uma sociedade em reconstrução após a guerra.

Elenco reúne nomes premiados de Hollywood

Além da atuação de Adrien Brody como László Toth, o longa conta com Felicity Jones no papel de Erzsébet e Guy Pearce como o industrialista Harrison Lee Van Buren.

O elenco também reúne Alessandro Nivola, Joe Alwyn, Raffey Cassidy e Isaach De Bankolé, que ajudam a construir o universo de personagens que atravessa a trajetória do arquiteto.

A interpretação de Brody é um dos grandes destaques da produção, especialmente na representação de um homem marcado pelas experiências da guerra e pela busca constante de reconhecimento. O trabalho do ator conduz a narrativa e dá profundidade às discussões sobre ambição, memória e identidade.

Vale a pena?

Sim, especialmente para quem busca uma produção de qualidade, com direção cuidadosa, fotografia elaborada e atuações de destaque.

Com uma história que mistura drama histórico, arquitetura e questões sociais, O Brutalista oferece uma experiência cinematográfica grandiosa e reflexiva. O reconhecimento da crítica, com 93% de aprovação no Rotten Tomatoes, reforça o destaque conquistado pelo longa.

A chegada do filme à Netflix é uma oportunidade para conhecer um dos filmes premiados mais comentados dos últimos anos e acompanhar uma história que transforma a trajetória de um arquiteto em uma reflexão sobre arte, poder e as marcas deixadas pelo tempo.

Veja o trailer!