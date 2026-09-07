Filme criminal do Prime Video é opção intensa para segunda (07/09)

O feriado desta segunda-feira, 7, pode ser uma boa oportunidade para deixar a correria de lado e aproveitar algumas horas de descanso com um filme capaz de prender a atenção.

Recém-chegado ao Prime Video, Na Frieza da Realidade é uma opção para quem busca uma trama criminal intensa, com perseguição, tensão e uma protagonista envolvida em uma situação cada vez mais perigosa.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Estrelado por Maika Monroe, o longa combina suspense e drama ao acompanhar uma mulher que acaba de deixar a prisão e vê seus planos mudarem completamente depois de presenciar o assassinato do próprio irmão. A produção também conta com Troy Kotsur e Helen Hunt no elenco.

Uma saída da prisão que muda tudo

Ava acabou de sair da prisão e está determinada a recuperar o que é seu. O objetivo, porém, é interrompido quando ela se envolve novamente com uma operação ligada ao tráfico de drogas e presencia o assassinato do irmão gêmeo, Tom (Jesse Irving).

A partir desse momento, a protagonista passa a ser caçada por aqueles que querem eliminá-la. Enquanto tenta continuar viva, ela precisa descobrir quem está por trás da armação antes que os responsáveis consigam encontrá-la.

A narrativa se desenvolve durante aproximadamente 24 horas, criando uma estrutura de perseguição que mantém a personagem em movimento. O filme, no entanto, não transforma essa corrida contra o tempo em uma sequência contínua de cenas de ação.

O suspense acompanha as feridas de Ava

Dirigido por Maxime Giroux a partir do roteiro de Patrick Whistler, o filme prefere observar a protagonista e as consequências da violência em sua vida. Ava é uma mulher marcada pelo isolamento e por decisões tomadas no passado, e boa parte de seus conflitos aparece sem explicações excessivas.

Maika Monroe sustenta esse aspecto da produção com uma atuação contida. A personagem fala pouco e é difícil de decifrar, fazendo com que expressões, olhares e movimentos sejam importantes para transmitir aquilo que ela não consegue colocar em palavras.

Essa escolha também faz com que o longa se afaste de um thriller criminal tradicional. Em vez de explicar cada acontecimento, a narrativa deixa algumas informações nas entrelinhas e permite que o público acompanhe as descobertas ao lado da protagonista.

Relações familiares ganham espaço

Depois da morte do irmão, Ava precisa lidar não apenas com a perseguição, mas também com o luto e a culpa. A violência que movimenta a história acaba servindo como ponto de partida para explorar relações familiares e as marcas deixadas por acontecimentos traumáticos.

A relação da protagonista com o pai, interpretado por Troy Kotsur, ganha destaque nesse processo. O ator, que é surdo, acrescenta uma dimensão particular à comunicação entre os personagens e reforça a sensação de distanciamento que acompanha Ava.

Dessa forma, a busca por respostas sobre a morte de Tom passa a dividir espaço com uma tentativa de reconstrução pessoal. O suspense permanece como motor da narrativa, mas o filme demonstra interesse principalmente pelas consequências emocionais de tudo o que acontece.

Fotografia reforça o isolamento

A fotografia de Sara Mishara contribui para a atmosfera fria da produção. O uso da película ajuda a construir uma identidade visual própria para o universo de violência e isolamento apresentado na história.

Algumas escolhas de direção, entretanto, podem causar estranhamento. A utilização frequente de câmera tremida, perspectivas subjetivas e imagens térmicas nem sempre aumenta a tensão e, em determinados momentos, pode acabar afastando o espectador da narrativa.

Esse contraste resume parte da experiência proporcionada pelo longa. A história apresenta uma protagonista interessante e conflitos capazes de sustentar o suspense, embora algumas decisões visuais impeçam que determinados momentos tenham o impacto esperado.

Uma alternativa ao thriller convencional

Na Frieza da Realidade funciona melhor quando deixa a estrutura de perseguição em segundo plano e concentra sua atenção em Ava. A violência está presente, mas a produção demonstra maior interesse pelas consequências que ela provoca e pela tentativa da protagonista de recuperar algum tipo de conexão humana.

A proposta pode agradar especialmente quem não procura apenas grandes confrontos ou sequências aceleradas em um filme criminal. O ritmo mais contemplativo abre espaço para o desenvolvimento da personagem e para temas como luto, família e isolamento.

Ao mesmo tempo, essa abordagem pode não funcionar para quem espera um thriller mais convencional e acelerado. O filme alterna momentos de tensão com passagens silenciosas e aposta na construção gradual da protagonista.

Vale a pena?

Sim, principalmente para quem gosta de tramas de suspense simples, tensas e centradas em personagens. Na Frieza da Realidade apresenta uma história direta sobre uma mulher tentando sobreviver depois de uma tragédia, mas encontra espaço para explorar também o luto, a culpa e os vínculos familiares.

A atuação de Maika Monroe é um dos principais motivos para acompanhar a produção, enquanto a direção cria uma atmosfera particular para a jornada de Ava. Apesar de algumas escolhas visuais questionáveis e de um ritmo que pode parecer mais lento em determinados momentos, o longa oferece uma alternativa ao thriller policial tradicional.

Para aproveitar o feriado, antes da retomada da rotina, o filme pode funcionar como uma escolha para quem quer deixar o tédio de lado e passar algumas horas diante da televisão com uma história de suspense que vai além da simples perseguição.