Filme da Netflix entra no Top 10 de 72 países e alcança 9,7 milhões de views

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Por Que Eu Me Casei de Novo? segue em alta na Netflix. O filme, lançado em 2026, acumulou 9,7 milhões de visualizações nesta semana e já aparece há duas semanas no Top 10 da plataforma.

O longa também conquistou o primeiro lugar entre os filmes em 12 países e entrou no Top 10 de 72 países, incluindo o Brasil. Com 1h51 de duração, a produção acompanha o reencontro de antigos casais durante o casamento da filha de Marcus e Angela.

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Qual é a história de Por Que Eu Me Casei de Novo?

A trama reúne novamente os casais durante o casamento da filha de Marcus e Angela. O reencontro, porém, faz antigos conflitos voltarem à tona ao mesmo tempo em que novos dramas surgem. Diante das tensões, os personagens começam a questionar as próprias relações e o motivo que os levou ao casamento.

Filme está há duas semanas no Top 10 da Netflix

Por Que Eu Me Casei de Novo? já completa duas semanas entre os títulos mais assistidos da Netflix. Nesta semana, o filme registrou 9,7 milhões de visualizações. O desempenho também colocou a produção na liderança do ranking de filmes em 12 países.

Produção aparece no Top 10 de 72 países

Além de figurar entre os títulos mais vistos no Brasil, Por Que Eu Me Casei de Novo? aparece no Top 10 da Netflix em 72 países. Nas Américas, o filme está presente nos rankings de Argentina, Bolívia, Brasil, Bahamas, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, Guadalupe, Guatemala, Honduras, Jamaica, Martinica, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Paraguai, El Salvador, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Uruguai e Venezuela.

Entre esses territórios, ocupa o 1º lugar em Bahamas, Guadalupe, Jamaica, Martinica, Trinidad e Tobago e Estados Unidos.

Quanto tempo dura Por Que Eu Me Casei de Novo?

O filme tem duração de 1 hora e 51 minutos.